Прогноз погоди на тиждень 8 – 14 червня 2026 року

З 8 по 14 червня в Україні очікується літня спека та локальні грозові дощі

Цього тижня в Україні пануватиме справжня літня погода з високими температурними показниками. У більшості регіонів стовпчики термометрів впевнено перешагнуть позначку +25°, а на півдні та сході подекуди сягнуть спекотних +30°..+33°. Разом із тим, під впливом атмосферних фронтів у деяких областях очікуються короткочасні грозові дощі, які принесуть тимчасову прохолоду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

8 червня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +14°..+17°, вдень +24°..+27°. Мінлива хмарність, без опадів.

на півдні: Температура вночі +18°..+21°, вдень +29°..+32°. Сонячно та спекотно.

на заході: Температура вночі +13°..+16°, вдень +22°..+25°. Хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, гроза.

на сході: Температура вночі +16°..+19°, вдень +28°..+31°. Переважно сонячно.

у центрі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +25°..+28°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.

у Києві: Температура вночі +15°..+17°, вдень +25°..+27°. Сонячно, малохмарно.

9 червня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +25°..+28°. Хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ.

на півдні: Температура вночі +19°..+22°, вдень +30°..+33°. Малохмарно, спека.

на заході: Температура вночі +12°..+15°, вдень +21°..+24°. Хмарно, дощі, місцями грози.

на сході: Температура вночі +17°..+20°, вдень +29°..+32°. Сонячно та сухо.

у центрі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +26°..+29°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +16°..+18°, вдень +26°..+28°. Мінлива хмарність, увечері можлива гроза.

10 червня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +14°..+17°, вдень +23°..+26°. Хмарно, короткочасні дощі.

на півдні: Температура вночі +19°..+22°, вдень +29°..+32°. Мінлива хмарність, без опадів.

на заході: Температура вночі +11°..+14°, вдень +20°..+23°. Хмарно з проясненнями, місцями дощ.

на сході: Температура вночі +18°..+21°, вдень +30°..+33°. Спекотно, малохмарно.

у центрі: Температура вночі +16°..+19°, вдень +25°..+28°. Хмарно з проясненнями, місцями гроза.

у Києві: Температура вночі +15°..+17°, вдень +24°..+26°. Хмарно, часом дощ.

11 червня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +13°..+16°, вдень +24°..+27°. Мінлива хмарність, переважно сухо.

на півня: Температура вночі +18°..+21°, вдень +28°..+31°. Переважно сонячно.

на заході: Температура вночі +12°..+15°, вдень +22°..+25°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.

на сході: Температура вночі +17°..+20°, вдень +29°..+32°. Сонячно.

у центрі: Температура вночі +14°..+17°, вдень +25°..+28°. Сонячно з проясненнями.

у Києві: Температура вночі +14°..+16°, вдень +25°..+27°. Мінлива хмарність, без опадів.

12 червня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +14°..+17°, вдень +25°..+28°. Малохмарно, сухо.

на півдні: Температура вночі +19°..+22°, вдень +30°..+33°. Сухо, спекотно.

на заході: Температура вночі +13°..+16°, вдень +24°..+27°. Мінлива хмарність, удень місцями короткочасний дощ.

на сході: Температура вночі +18°..+21°, вдень +30°..+33°. Ясно, без опадів.

у центрі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +27°..+30°. Переважно сонячно.

у Києві: Температура вночі +15°..+17°, вдень +26°..+28°. Сонячно та сухо.

13 червня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +26°..+29°. Мінлива хмарність.

на півдні: Температура вночі +20°..+23°, вдень +31°..+34°. Дуже спекотно, сонячно.

на заході: Температура вночі +14°..+17°, вдень +23°..+26°. Хмарно з проясненнями, локальні грозові дощі.

на сході: Температура вночі +19°..+22°, вдень +31°..+34°. Спека, малохмарно.

у центрі: Температура вночі +16°..+19°, вдень +28°..+31°. Перевачно сонячно.

у Києві: Температура вночі +16°..+18°, вдень +27°..+29°. Мінлива хмарність, без опадів.

14 червня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть: