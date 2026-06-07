Прогноз погоди на тиждень 8 – 14 червня 2026 року
З 8 по 14 червня в Україні очікується літня спека та локальні грозові дощі
Цього тижня в Україні пануватиме справжня літня погода з високими температурними показниками. У більшості регіонів стовпчики термометрів впевнено перешагнуть позначку +25°, а на півдні та сході подекуди сягнуть спекотних +30°..+33°. Разом із тим, під впливом атмосферних фронтів у деяких областях очікуються короткочасні грозові дощі, які принесуть тимчасову прохолоду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
8 червня
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +14°..+17°, вдень +24°..+27°. Мінлива хмарність, без опадів.
- на півдні: Температура вночі +18°..+21°, вдень +29°..+32°. Сонячно та спекотно.
- на заході: Температура вночі +13°..+16°, вдень +22°..+25°. Хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, гроза.
- на сході: Температура вночі +16°..+19°, вдень +28°..+31°. Переважно сонячно.
- у центрі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +25°..+28°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
- у Києві: Температура вночі +15°..+17°, вдень +25°..+27°. Сонячно, малохмарно.
9 червня
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +25°..+28°. Хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ.
- на півдні: Температура вночі +19°..+22°, вдень +30°..+33°. Малохмарно, спека.
- на заході: Температура вночі +12°..+15°, вдень +21°..+24°. Хмарно, дощі, місцями грози.
- на сході: Температура вночі +17°..+20°, вдень +29°..+32°. Сонячно та сухо.
- у центрі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +26°..+29°. Мінлива хмарність.
- у Києві: Температура вночі +16°..+18°, вдень +26°..+28°. Мінлива хмарність, увечері можлива гроза.
10 червня
Середа. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +14°..+17°, вдень +23°..+26°. Хмарно, короткочасні дощі.
- на півдні: Температура вночі +19°..+22°, вдень +29°..+32°. Мінлива хмарність, без опадів.
- на заході: Температура вночі +11°..+14°, вдень +20°..+23°. Хмарно з проясненнями, місцями дощ.
- на сході: Температура вночі +18°..+21°, вдень +30°..+33°. Спекотно, малохмарно.
- у центрі: Температура вночі +16°..+19°, вдень +25°..+28°. Хмарно з проясненнями, місцями гроза.
- у Києві: Температура вночі +15°..+17°, вдень +24°..+26°. Хмарно, часом дощ.
11 червня
- Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +13°..+16°, вдень +24°..+27°. Мінлива хмарність, переважно сухо.
- на півня: Температура вночі +18°..+21°, вдень +28°..+31°. Переважно сонячно.
- на заході: Температура вночі +12°..+15°, вдень +22°..+25°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
- на сході: Температура вночі +17°..+20°, вдень +29°..+32°. Сонячно.
- у центрі: Температура вночі +14°..+17°, вдень +25°..+28°. Сонячно з проясненнями.
- у Києві: Температура вночі +14°..+16°, вдень +25°..+27°. Мінлива хмарність, без опадів.
12 червня
П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +14°..+17°, вдень +25°..+28°. Малохмарно, сухо.
- на півдні: Температура вночі +19°..+22°, вдень +30°..+33°. Сухо, спекотно.
- на заході: Температура вночі +13°..+16°, вдень +24°..+27°. Мінлива хмарність, удень місцями короткочасний дощ.
- на сході: Температура вночі +18°..+21°, вдень +30°..+33°. Ясно, без опадів.
- у центрі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +27°..+30°. Переважно сонячно.
- у Києві: Температура вночі +15°..+17°, вдень +26°..+28°. Сонячно та сухо.
13 червня
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +26°..+29°. Мінлива хмарність.
- на півдні: Температура вночі +20°..+23°, вдень +31°..+34°. Дуже спекотно, сонячно.
- на заході: Температура вночі +14°..+17°, вдень +23°..+26°. Хмарно з проясненнями, локальні грозові дощі.
- на сході: Температура вночі +19°..+22°, вдень +31°..+34°. Спека, малохмарно.
- у центрі: Температура вночі +16°..+19°, вдень +28°..+31°. Перевачно сонячно.
- у Києві: Температура вночі +16°..+18°, вдень +27°..+29°. Мінлива хмарність, без опадів.
14 червня
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +16°..+19°, вдень +25°..+28°. Хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ.
- на півдні: Температура вночі +21°..+24°, вдень +30°..+33°. Хмарно з проясненнями, наприкінці дня можлива гроза.
- на заході: Температура вночі +13°..+16°, вдень +22°..+25°. Мінлива хмарність, місцями дощ.
- на сході: Температура вночі +20°..+23°, вдень +31°..+34°. Спекотно та сухо.
- у центрі: Температура вночі +17°..+20°, вдень +27°..+30°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
- у Києві: Температура вночі +17°..+19°, вдень +26°..+28°. Мінлива хмарність, можливий невеликий дощ.
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