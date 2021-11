Первый за 40 лет. Слушайте новый альбом группы ABBA

В мае 2022 года ABBA планирует выступить со своим новым альбомом на концерте в Лондоне

Культовая шведская поп-группа ABBA выпустила свой новый альбом под названием Voyage — это первый студийный релиз легендарного коллектива за 40 лет. Последний их альбом The Visitors был выпущен в 1981 году.

В лонгплее всего 10 песен. В альбоме прослеживаются эксперименты с кельтским фольклором, присутствует тема с изменением климата, а заканчивается он песней, в которой звучит цитата из вальса Чайковского. Ранее группа уже представила две новые песни: балладу I Still Have Faith in You и трек Don't Shut Me Down.

В мае 2022 года ABBA планирует выступить со своим новым альбомом на концерте в Лондоне. Поклонников группы ждет целый виртуальный тур под названием Abba Voyage. Зрителям обещают грандиозное шоу: на специально построенной арене вместо самих солистов будут выступать их говорящие голограммы в сопровождении десяти живых музыкантов. Самих виртуальных музыкантов создал режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас.

