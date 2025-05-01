Путіністка Валерія виконала радянську пісню серед руїн: Мінкульт звернеться до СБУ

Міністр культури та стратегічних комунікацій Точицький прокоментував відео з виступом російської співачки

Російська пропагандистська співачка Валерія виконала радянську пісню «С чего начинается родина» серед руїн. Відповідне відео шириться мережею, повідомляє «Главком».

Де саме Валерія зняла своє чергове пропагандистське відео – невідомо: це може бути як зруйнована окупована українська територія, так і населені пункти Курської області, які самі постраждали від російських обстрілів під час боїв з українськими силами.

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький прокоментував відео з виступом російської співачки на тлі зруйнованого міста.

«Це відео – найкраще пояснення, чому санкції до діячів російської культури – це наш національний безпековий інтерес. І чому радянська культурна спадщина має бути декомунізована, тобто заборонена. Мелодія вгадується без звуку. Співає путінська улюблена співачка. Музика народна, слова теж – народні. Тому що це і є суть російської культури», – йдеться у заяві.

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Точицький зауважив, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій звернеться до СБУ з приводу встановлення місця запису цього виступу та подальшого відкриття провадження у разі порушення режиму санкцій, якими Валерії заборонено в’їзд до України.

Користувачі соцмереж активно коментують відео, наголошуючи, що руїни на тлі – це справжнє обличчя «русского міра».

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Нагадаємо, співачка Валерія від 2014 року активно підтримує Путіна та військові дії в Україні. А 2018 року вона навіть виступала на відкритті Керченського мосту в анексованому Криму. З початком повномасштабної війни Валерія активно висловлювалися на підтримку геноциду українців.

До слова, скандальна російська співачка Валерія на одному зі своїх концертів «воскресила» заради пісні померлого путініста Йосипа Кобзона. Цирк на сцені виконавиця влаштувала, щоб «вшанувати» пам'ять свого наставника. Разом з голограмою, в якій глядачі ледве-ледве впізнали покійного соратника Путіна, Валерія виконала його пісню «Вспомни обо мне».