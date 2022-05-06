Сильний вітер та грози: прогноз погоди на 6 травня

6 травня в Україні буде тепло, проте не обійдеться без сильного вітру та гроз

6 травня в Україні буде тепло, проте не обійдеться без сильного вітру та гроз

У п'ятницю, 6 травня, загалом в Україні очікується тепла погода, місцями температура підійматиметься до +17...+23 градусів. Проте найближчої ночі у деяких областях України очікуються заморозки, а завтра вдень - сильний вітер, періодичні дощі та грози. Про це у Facebook розказала синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, найтеплішою п'ятниця буде в західних областях України - очікується вдень +17...+23 градуси. Найхолоднішою передбачається найближча ніч на північному сході України - Сумщина, Полтавщина, Харківщина, тут подекуди заморозки 0-3 градуси.

«Отже, маємо в прогнозі для України можливий температурний контраст від нуля до +23 градусів. А якщо ще й додати заморозки на ґрунті до мінус 3, то ще яскравішим виявиться цей контраст«, - каже синоптик.

Вона додала, що протягом дня в Україні переважатиме тепла погода, стовпчики термометрів піднімуться до +14...+19 градусів, в західних областях +17...+23 градуси.

«Вітер завтра завіватиме з південного сходу та сходу, буде помірним, в Приазов'ї (Донеччина, Запоріжжя, Херсонщина) - часом до сильного«, - попередила фахівець.

За словами Наталки Діденко, найближчими днями погоду України значною мірою визначатиме антициклон, тому в більшості областей істотні опади малоймовірні.

«Завтра періодичні дощі та - увага! - грози очікуються лише в західній частині України. Та й то, окрім, Хмельницької та Тернопільської областей«, - відзначила вона.

Синоптик додала, що 8 та 9 травня через Україну проходитиме атмосферний фронт, тому дощів побільшає.