Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Сім років тому Україна отримала Томос. Як це було (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сім років тому Україна отримала Томос. Як це було (фото, відео)
Вселенський патріарх урочисто вручив предстоятелю Православної церкви України Епіфанію Томос про автокефалію
фото: risu.ua

Історична подія відбулася у храмі святого Георгія на Фанарі в Стамбулі

6 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію Томос про автокефалію. Історична подія відбулася після літургії у патріаршому храмі святого Георгія на Фанарі в Стамбулі. «Главком» нагадує як це було.

Службу разом відслужили патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній. Богослужіння проходило грецькою мовою з частковим використанням української. У ньому взяли участь священнослужителі обох церков.

Вручення Вселенським патріархом Варфоломієм Томосу в руки патріарху Епіфанію
Вручення Вселенським патріархом Варфоломієм Томосу в руки патріарху Епіфанію
фото з відкритих джерел
Вселенський Патріарх вручив митрополиту Епіфанію Томос
Вселенський Патріарх вручив митрополиту Епіфанію Томос
фото: risu.ua

На літургії були присутні також тодішні президент України Петро Порошенко та голова Верховної Ради Андрій Парубій, представники уряду.

Петро Порошенко, Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній
Петро Порошенко, Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній
фото з відкритих джерел

Патріарх Варфоломій спершу зачитав текст Томоса, а потім передав предстоятелю православної церкви України архиєрейський жезл.

Митрополит Епіфаній, звертаючись до очільника Константинопольської церкви та всіх присутніх, подякував за відновлення справедливості та церковної єдності, а також згадав про війну в Україні.

Нагадаємо, Київську митрополію Української православної церкви (УПЦ) визнано афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

Раніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви (УПЦ) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні. 

Згодом, за результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена на території України, УПЦ було винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Так, УПЦ МП мала час до 18 серпня для розірвання стосунків з РПЦ.

До слова, голова Держслужби з етнополітики Віктор Єленський заявив, що представники Московської церкви навмисно затягують розгляд справи про ліквідацію Київської митрополії.

Читайте також:

Теги: Українська православна церква православна церква томос

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На водоймах вирізають ополонку у формі хреста, після чого священики освячують в них воду
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Церковні дні і свята в 2026 році
Церковний календар на 2026 рік: дати всіх свят, постів і поминальних днів
30 грудня, 2025, 23:00
Найчастіше до української церкви навертались релігійні установи з Хмельницької (205), Київської (196) та Вінницької (105) областях
Заборона Московської церкви: скільки релігійних громад в Україні досі пов’язані з РФ
24 грудня, 2025, 10:27

Суспільство

6 січня – день народження Стуса та Сосюри: цікаві факти про поетів
6 січня – день народження Стуса та Сосюри: цікаві факти про поетів
Сім років тому Україна отримала Томос. Як це було (фото, відео)
Сім років тому Україна отримала Томос. Як це було (фото, відео)
Активістка подала звернення до СБУ на Гаріка Корогодського – деталі мовного скандалу
Активістка подала звернення до СБУ на Гаріка Корогодського – деталі мовного скандалу
Поліг внаслідок удару ворожого дрона на Донеччині. Згадаймо Олега Терещука
Поліг внаслідок удару ворожого дрона на Донеччині. Згадаймо Олега Терещука
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 6 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 січня 2026: традиції та молитва

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua