Сім років тому Україна отримала Томос. Як це було (фото, відео)

Історична подія відбулася у храмі святого Георгія на Фанарі в Стамбулі

6 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію Томос про автокефалію. Історична подія відбулася після літургії у патріаршому храмі святого Георгія на Фанарі в Стамбулі. «Главком» нагадує як це було.

Службу разом відслужили патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній. Богослужіння проходило грецькою мовою з частковим використанням української. У ньому взяли участь священнослужителі обох церков.

Вручення Вселенським патріархом Варфоломієм Томосу в руки патріарху Епіфанію фото з відкритих джерел

Вселенський Патріарх вручив митрополиту Епіфанію Томос фото: risu.ua

На літургії були присутні також тодішні президент України Петро Порошенко та голова Верховної Ради Андрій Парубій, представники уряду.

Петро Порошенко, Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній фото з відкритих джерел

Патріарх Варфоломій спершу зачитав текст Томоса, а потім передав предстоятелю православної церкви України архиєрейський жезл.

Митрополит Епіфаній, звертаючись до очільника Константинопольської церкви та всіх присутніх, подякував за відновлення справедливості та церковної єдності, а також згадав про війну в Україні.

Нагадаємо, Київську митрополію Української православної церкви (УПЦ) визнано афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

Раніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви (УПЦ) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні.

Згодом, за результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена на території України, УПЦ було винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Так, УПЦ МП мала час до 18 серпня для розірвання стосунків з РПЦ.

До слова, голова Держслужби з етнополітики Віктор Єленський заявив, що представники Московської церкви навмисно затягують розгляд справи про ліквідацію Київської митрополії.