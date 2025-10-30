Голова Держетнополітики звинуватив УПЦ МП у затягуванні ліквідації Київської митрополії

Наступне засідання у справі про ліквідацію Київської митрополії УПЦ МП відбудеться у грудні

Голова Держслужби з етнополітики Віктор Єленський заявив, що представники Московської церкви навмисно затягують розгляд справи про ліквідацію Київської митрополії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свободу».

За словами Єленського, адвокати митрополії «зловживають судовими процедурами» й діють «агресивно». Він зазначив, що Московська церква заперечує отримання припису, хоча предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій у листі визнав це.

«Вони говорять, що не отримували припису, тоді як митрополит Київський написав у своєму листі, що «ми отримали ваш припис, і не будемо його виконувати. […] Вони постійно говорять неправду і затягують час, тому що якщо почнеться розгляд по суті, то вони повинні будуть пояснити, чому вони не хочуть вийти зі складу організації, яка є безпосередньою учасницею війни проти України», – заявив очільник Держетнополітики.

Адвокат митрополії Микита Чекман у Telegram повідомив, що до суду подано понад тисячу заяв від вірян про залучення до справи як третіх осіб, ще близько 300 перебувають у канцелярії. Через це, за його словами, розгляд відклали. Наступне засідання у справі про ліквідацію Київської митрополії УПЦ МП має відбутися у грудні.

Нагадаємо, Київську митрополію Української православної церкви (УПЦ) визнано афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

Раніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви (УПЦ) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні.

Згодом, за результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена на території України, УПЦ було винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Так, УПЦ МП мала час до 18 серпня для розірвання стосунків з РПЦ.