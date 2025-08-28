Головна Країна Суспільство
Київську митрополію УПЦ визнано афілійованою з Російською церквою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Раніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з РПЦ

Київську митрополію Української православної церкви (УПЦ) визнано афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з етнополітики та свободи совісті.

«Такому рішенню передувало здійснення дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. Дослідження виявило ознаки афіліації КМ УПЦ з РПЦ, що є порушенням закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». Відповідно ДЕСС направила КМ УПЦ припис про усунення порушення Закону», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у своєму листі Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис. Таким чином, у зв’язку з відсутністю підстав для висновку про усунення порушень або помилковості винесеного припису відповідно до частини п’ятнадцятої статті 16 Закону або відкликання припису відповідно до частини сімнадцятої статті 16 Закону, ДЕСС визнала Київську митрополію Української православної церкви афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

Раніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви (УПЦ) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні. 

Згодом, за результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена на території України, УПЦ було винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Так, УПЦ МП мала час до 18 серпня для розірвання стосунків з РПЦ.

