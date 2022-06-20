Синоптики попередили про суттєве погіршення погоди (карта)

На Україну насуваються сильні грози: оголошено І рівень небезпечності

На вівторок, 21 червня, в багатьох областях України оголосили штормове попередження через погіршення погоди. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, 21 червня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім південно-східної частини, очікуються грози. Також завтра у західних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Карта гроз на 21 червня

Раніше начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповів, які аномальні сюрпризи приніс червень українцям.