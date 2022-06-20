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    Суспільство

    Синоптики попередили про суттєве погіршення погоди (карта)

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    Синоптики оголосили штормове попередження - Синоптики попередили про суттєве погіршення погоди (карта)
    Синоптики оголосили штормове попередження

    На Україну насуваються сильні грози: оголошено І рівень небезпечності

    На вівторок, 21 червня, в багатьох областях України оголосили штормове попередження через погіршення погоди. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    За даними синоптиків, 21 червня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім південно-східної частини, очікуються грози. Також завтра у західних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

    Карта гроз на 21 червня

    Карта гроз на 21 червня

    Раніше начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповів, які аномальні сюрпризи приніс червень українцям.

    Теги: росія окупанти війна засушлива погода Україна окупація дощ #stoprussia
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    Синоптики попередили про суттєве погіршення погоди (карта)