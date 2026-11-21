Михайло Драпатий народився 21 листопада 1982 року в місті Кам'янець-Подільський

Головнокомандувачу Збройних сил України Михайлові Драпатому 21 листопада виповнилося 44 роки. Із цієї нагоди «Главком» зібрав цікаві факти про генерал-майора.

Михайло Драпатий народився 21 листопада 1982 року в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області. «Але так сталося, що батька на роботі скоротили – він працював у військовому училищі, – треба було годувати сім'ю, і батькам запропонували поїхати працювати вчителями в Росію. Там вони були з 1996-го до 2014 року. Почалася війна, й у травні 2014-го вони повернулися», – розповідав він в інтерв'ю «Цензор.НЕТ». Поки батьки були на заробітках, майбутній головком ріс зі своїми бабусею й дідусем по материнській лінії. .

Драпатий розповідав, що, коли вирішив стати військовим, то засмутив цим свою матір. «У восьмому класі у мене була мрія вступити до Харківського інституту танкових військ. Я це зробив, – розповів він. – Мама, дізнавшись, що я хочу бути військовим, була засмучена».

Майбутній головком закінчив Харківський інститут танкових військ і Національний університет оборони України. 2021 року як найкращий випускник університету був нагороджений перехідним мечем королеви Великобританії.

Військову службу розпочав у 72-й бригаді. На момент початку АТО 2014 року очолював у ній 2-й батальйон. Колишні побратими відгукувалися про Драпатого як про «легендарного командира».

12 років тому майор 2-го механізованого батальйону 72-ї бригади ім. Чорних запорожців Драпатий пролетів у БМП над барикадою в Маріуполі. Відео з кадрами «польоту» стало вірусним. На кількасекундному записі – перегороджена дорога, групи войовничих осіб, спантеличені перехожі та бронемашина, яка проривається вперед. Того ж року Драпатий вивів кілька сотень бійців ЗСУ з «Ізваринського котла», а потім були бої на інших ділянках АТО.

Драпатий пролетів у БМП над барикадою в Маріуполі

Повномасштабну війну з Росією зустрів на посаді заступника командувача Об'єднаних сил. Під час великої війни керував угрупованням військ «Південь» (яке, зокрема, звільняло Херсон), оперативно-тактичними угрупованнями «Харків» (яке відбивало повторний наступ росіян на регіон 2024-го) і «Луганськ», був заступником начальника Генштабу з підготовки військових.

2024 року очолив Сухопутні війська, але прослужив на цій посаді менше ніж пів року. Із червня 2025 року командував Об'єднаними силами.

Президент України Володимир Зеленський увечері 21 липня 2026 року оголосив про заміну головнокомандувача ЗСУ на тлі кількаденних протестів. Замість Олександра Сирського, який очолював ЗСУ протягом майже двох із половиною років, він призначив Драпатого.

Головком одружений. Разом із дружиною Юлією виховує сина Івана і доньку Анну. Вона народилася в листопаді 2017 року, коли він сам виконував бойове завдання в Донецькій області.

Юлія Драпата працює викладачкою в Білоцерківській школі мистецтв імені Сергія Томащука й виступає в ансамблі бандуристів. Драпатий зізнався, шо в нього – справжня офіцерська дружина.

Раніше у соцмережах поширили нібито заяву дружини головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого про «потужний внутрішній супротив» його реформам та можливу дострокову відставку.

Нагадаємо, про масовану інформаційну кампанію проти Драпатого ЦПД повідомляв ще наприкінці липня. Тоді ж речник Генштабу Дмитро Лиховій заявив про цілеспрямовану спецоперацію проти нового головкома, а Мінцифри заблокувало фейковий акаунт Драпатого в соцмережі X, з якого поширювали новину про нібито ініційований головкомом аудит в армії.