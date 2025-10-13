Головна Країна Суспільство
Синоптики попередили про заморозки: де очікується похолодання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Синоптики попередили про заморозки: де очікується похолодання
Синоптики прогнозують заморозки до -3°С
Попередження про небезпечні метеорологічні явища

14 та 15 жовтня в низці областей України очікуються заморозки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«Вночі 14 та 15 жовтня у південних, центральних, східних та Сумській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°. І рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наступного тижня в Україні переважатиме типова осіння погода, що характеризується помірними денними температурами та прохолодними ночами. Істотних опадів на більшій частині території не очікується, але на заході та півночі можливі невеликі дощі та навіть перші нічні заморозки.

Як повідомлялося, за даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ 24 вересня до столиці завітала метеорологічна осінь, яка розпочалась на тиждень пізніше за кліматичну норму.

