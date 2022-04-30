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    Винищувачі НАТО перехопили російські літаки у повітряному просторі Альянсу

    У відповідь країни НАТО підняли винищувачі у відповідних регіонах для перехоплення та ідентифікації цих літаків - Винищувачі НАТО перехопили російські літаки у повітряному просторі Альянсу
    У відповідь країни НАТО підняли винищувачі у відповідних регіонах для перехоплення та ідентифікації цих літаків
    фото з відкритих джерел

    Радари НАТО зафіксували декілька нерозпізнаних літаків над Балтійським і Чорним морем

    Протягом останніх чотирьох днів винищувачі НАТО кілька разів піднімалися для перехоплення російських літаків поруч з повітряним простором країн – членів Альянсу. Про це повідомляє пресслужба командування повітряних сил Альянсу.

    Зазначається, що радари НАТО зафіксували декілька нерозпізнаних літаків над Балтійським і Чорним морем, починаючи з вівторка, 26 квітня. У відповідь Об’єднані центри управління повітряними операціями в Удемі, Німеччина, і Торрехоні, Іспанія, підняли винищувачі у відповідних регіонах для перехоплення та ідентифікації цих літаків.

    «Винищувачі швидкого реагування з Польщі, Данії, Франції та Іспанії у різний час, починаючи з вівторка, піднімалися в повітря у Балтії для убезпечення повітряного простору союзників. У Чорноморському регіоні піднімали винищувачі швидкого реагування Румунії та Британії для ідентифікації невідомих об’єктів, що наближалися до повітряного простору союзників», – йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що російський літак порушив повітряний простір Фінляндії. До слова, Польща оголосила, що готова охороняти повітряний простір Словаччини, коли вона припинить використання літаків МіГ-29, що відкриває шлях для можливої доставки радянських літаків в Україну.

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    Теги: росія окупанти НАТО війна літак Україна окупація #stoprussia
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    Винищувачі НАТО перехопили російські літаки у повітряному просторі Альянсу