Синоптики попереджають про сильні дощі та грози у деяких областях 12 травня

Синоптики заявили про I рівень небезпечності у низці регіонів

Очікуються значні дощі, грози, місцями шквали

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в деяких областях України 12 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

12 травня на Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на Правобережжі грози, місцями шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, у вівторок, 12 травня, у столиці та Київській області очікується різке погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про грози та сильні пориви вітру.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме нестійка погода. Циклони та атмосферні фронти принесуть із собою рясні дощі, місцями з грозами, що охоплять більшість регіонів.

Температурний режим залишатиметься помірним, проте в середині тижня очікується тимчасове похолодання. Найтепліше буде на півдні та сході, тоді як західні області першими відчують прихід вологих повітряних мас.