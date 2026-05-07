Поля соняшника і кукурудзи у Чорнобильській зоні: викрито масштабну земельну схему

Через незаконне використання земель державі завдали збитків на понад 82,6 млн грн
фото з відкритих джерел

У Чорнобильській зоні відчуження незаконно використовували понад 190 гектарів землі для вирощування соняшнику та кукурудзи. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, колишній директор і власник приватного підприємства діяли у змові з місцевими посадовцями. Вони підробили документи, щоб оформити право користування землями в зоні відчуження та зоні безумовного відселення.

До схеми, за версією слідства, також причетні голови двох сільських рад Поліського району Київської області.

Таким чином фігуранти отримали у користування понад 190 гектарів землі. Надалі ці ділянки передали іншим підприємствам, які засівали їх соняшником і кукурудзою.

У ДБР зазначають, що через незаконне використання земель державі завдали збитків на понад 82,6 млн грн.

Чотирьом фігурантам повідомили про підозру за статтями про шахрайство та використання підроблених документів. Їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Слідчі також подали клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці Київщини викрили шахрайську схему заволодіння грошовими коштами у сумі $120 тис. За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури трьом особам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). За даними слідства, троє підозрюваних, використовуючи документи юридичної особи, до якої не мають жодного відношення, уклали з іноземцем фіктивний договір на продаж останньому земельної ділянки у Фастівському районі Київської області, яка їм не належала.

