Поля соняшника і кукурудзи у Чорнобильській зоні: викрито масштабну земельну схему

У Чорнобильській зоні відчуження незаконно використовували понад 190 гектарів землі для вирощування соняшнику та кукурудзи. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, колишній директор і власник приватного підприємства діяли у змові з місцевими посадовцями. Вони підробили документи, щоб оформити право користування землями в зоні відчуження та зоні безумовного відселення.

До схеми, за версією слідства, також причетні голови двох сільських рад Поліського району Київської області.

Таким чином фігуранти отримали у користування понад 190 гектарів землі. Надалі ці ділянки передали іншим підприємствам, які засівали їх соняшником і кукурудзою.

У ДБР зазначають, що через незаконне використання земель державі завдали збитків на понад 82,6 млн грн.

Чотирьом фігурантам повідомили про підозру за статтями про шахрайство та використання підроблених документів. Їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Слідчі також подали клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

