Гроза та шквали насуваються на Київ: оголошено жовтий рівень небезпеки

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них

У вівторок, 12 травня, у столиці та Київській області очікується різке погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про грози та сильні пориви вітру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

За прогнозами метеорологів, завтра буде хмарно з проясненнями. Якщо ніч пройде без опадів, то вже вдень регіон накриють дощі з грозами.

Вітер: південний, 7–12 м/с. Вдень місцями очікуються шквали 15–20 м/с.

Температура:

У Києві: вночі +10...12°C, вдень +20...22°C.

По області: вночі +8...13°C, вдень +18...23°C.

Попередження про метеорологічні явища у Києві та Київській області інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Через грози та пориви вітру оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Фахівці зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до:

ускладнення руху транспорту;

перебоїв у роботі комунальних та енергетичних підприємств;

проблем на будівельних майданчиках.

Сьогодні, 11 травня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. У Києві хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 17-22°, у Києві вночі 8-10°, вдень 18-20°.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме нестійка погода. Циклони та атмосферні фронти принесуть із собою рясні дощі, місцями з грозами, що охоплять більшість регіонів. Температурний режим залишатиметься помірним, проте в середині тижня очікується тимчасове похолодання. Найтепліше буде на півдні та сході, тоді як західні області першими відчують прихід вологих повітряних мас.