Перевірка ТЦК на Київщині: нардеп Федієнко розкрив правду про умови

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Народний депутат Олександр Федієнко ініціював перевірку ТЦК та СП. За його словами, комісія проаналізувала умови перебування громадян у низці ТЦК на Київщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепа у Facebook.

«В рамках виконання депутатського контролю, ініціював перевірку ТЦК, згідно листа. Сьогодні отримав відповідь, та акт перевірки», – йдеться у повідомленні.

Федієнко повідомив, що за результатами перевірки в усіх оглянутих ТЦК (Буча, Вишгород, Бориспіль, Фастів, Обухів, Бровари) організовано місця для проживання: забезпечено ліжка, харчування, воду, санітарні умови, прибирання, провітрювання та медичний супровід, а загальний стан умов комісія оцінила як нормальний або задовільний.

«У Білій Церкві виявлено недолік, приміщення ще не повністю готове (потрібен ремонт і меблі), тому тимчасово людей розміщують в іншому ТЦК (Обухів/Васильків). Бориспіль – умови нормальні: є ліжка, харчування, вода, санітарія, медзабезпечення. Бровари – аналогічно: окреме приміщення, базові умови забезпечені, все в межах норми. Обухів (Васильків) – нормальні умови + додатково тимчасово розміщують людей з Білої Церкви. Фастів (Боярка) – умови задовільні: проживання, харчування, санітарія, меддопомога забезпечені», – додав нардеп.

Олександр Федієнко зазначив, що за підсумками перевірки критичних порушень не виявлено, умови в більшості ТЦК відповідають встановленим нормам, однак подекуди потребують доопрацювання. Водночас, за його словами, висновки та акти вже взято до уваги, а разом із помічниками він визначив окремі ТЦК, які планує відвідати з депутатським наглядом без попередження.

До слова, представник уповноваженого з прав людини у Закарпатській області Андрій Крючков здійснив моніторинговий візит до Ужгородського РТЦК та СП. У результаті перевірки було виявлено жахливу антисанітарію у цій установі.

Згодом Сили оборони України відреагували на звіт уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця про жахливі умови в Ужгородському РТЦК та СП. Військові наголосили, що розпочато перевірку.

