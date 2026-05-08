Названо переможця конкурсу «Вікі любить пам’ятки» на Київщині (фото)

Ірина Міллер
Михайлівська церква у Боярці
фото: Київська ОВА

Світлину зробив 15 лютого 2025 року фотограф Олександр Мальон

Найкращою світлиною Київської області 2025 року в конкурсі «Вікі любить пам’ятки» стало фото Михайлівської церкви у Боярці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську ОВА.

Світлину зробив 15 лютого 2025 року фотограф Олександр Мальон. На фото зображено храм Святого Архістратига Божого Михаїла, розташований на території давнього городища над Церковним ставом.

Михайлівська церква вже представляла Київщину на конкурсі у 2015 році, однак цьогорічна зимова світлина суттєво відрізняється від попередньої.

«Автор фото більше зосередився на документуванні городища, на якому розташована церква. Дуже сподіваємося, що наші учасники звернуть увагу на документування особливо дерев’яних храмів регіону», – зазначила прессекретарка ГО «Вікімедіа Україна» Ольга Мілянович.

Михайлівська церква – пам’ятка архітектури місцевого значення. Її збудували у 1898-1901 роках за проєктом київського архітектора Миколи Горденіна. Спочатку храм був дерев’яним, а згодом його обклали цеглою. Церква стоїть на території городища, історія якого сягає V-VI століть.

Конкурс «Вікі любить пам’ятки» – міжнародний фотоконкурс пам’яток культурної спадщини для ілюстрування Вікіпедії. В Україні його проводять уже вчетверте. За цей час учасники завантажили понад 450 тисяч світлин об’єктів культурної спадщини.

Нагадаємо, фото червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка українського фотографа Олександра Рижкова посіло друге місце на міжнародному конкурсі Wiki loves monuments 2024. Журі відзначило рівень різкості, симетрію та роботу з кольором. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення організаторів конкурсу. 

