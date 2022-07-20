  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. Спека до +32 градусів: якою буде погода 20 липня
рус
    Суспільство

    Спека до +32 градусів: якою буде погода 20 липня

    Україну 20 липня накриє спека - Спека до +32 градусів: якою буде погода 20 липня
    Україну 20 липня накриє спека
    фото із відкритих джерел

    Найспекотніше буде на південному заході

    В Україні, 20 липня, синоптики прогнозують спеку до +32 градусів. Дощі передбачаються лише на півночі країни. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

    Згідно з прогнозом, опади передбачаються у Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Також дощі пройдуть і в столиці.

    Найспекотніше буде на південному заході. У північних областях буде комфортно, +20...+26 градусів. У східних, центральних областях та на Півдні України передбачається +25...+29 градусів.

    У Києві вдень температура повітря становитиме +24...+26 градуси, а вночі +13...+15 градусів.

    Раніше повідомлялося, що аномальна спека спричинила півтисячі смертей в Іспанії.

    Нагадаємо, Італія оголосила надзвичайний стан. Найбільша в Італії річка По продовжує висихати. Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та вищими літніми температурами.

    Разом з тим влада Великої Британії також ввела надзвичайний стан через спеку.

    На міських дорогах планують розкидати пісок, щоби зменшити танення асфальту. Крім того, через спеку може знадобитися допомога більшій кількості водіїв, оскільки автомобілі перегріватимуться.

    Теги: росія окупанти війна спека засушлива погода Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Спека до +32 градусів: якою буде погода 20 липня