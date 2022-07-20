Спека до +32 градусів: якою буде погода 20 липня

Найспекотніше буде на південному заході

В Україні, 20 липня, синоптики прогнозують спеку до +32 градусів. Дощі передбачаються лише на півночі країни. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Згідно з прогнозом, опади передбачаються у Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Також дощі пройдуть і в столиці.

Найспекотніше буде на південному заході. У північних областях буде комфортно, +20...+26 градусів. У східних, центральних областях та на Півдні України передбачається +25...+29 градусів.

У Києві вдень температура повітря становитиме +24...+26 градуси, а вночі +13...+15 градусів.

Раніше повідомлялося, що аномальна спека спричинила півтисячі смертей в Іспанії.

Нагадаємо, Італія оголосила надзвичайний стан. Найбільша в Італії річка По продовжує висихати. Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та вищими літніми температурами.

На міських дорогах планують розкидати пісок, щоби зменшити танення асфальту. Крім того, через спеку може знадобитися допомога більшій кількості водіїв, оскільки автомобілі перегріватимуться.