Синоптики розповіли, коли в Україні слід очікувати похолодання

У східних областях України очікуються пориви східного та південно-східного вітру до 12-15 метрів за секунду

Діденко прогнозує подальше похолодання в Україні до -8°С

На початку тижня погода в Україні буде зі снігом і дощем, з четверга почнуться морози. Інтенсивні опади малоймовірні, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

«Понеділок в Україні буде – хмарним. Листопад є листопад. Мокрий сніг чи дощ періодично випадатимуть, невеликі, місцями. Тобто, інтенсивні опади малоймовірні», - зазначила Діденко.

За прогнозом синоптики ні, більша ймовірність опадів – на півночі, у центральних областях та в південній частині України. На заході та сході атмосфера обмежиться просто хмарністю й туманами. «У східних областях України очікуються пориви східного та південно-східного вітру до 12-15 метрів за секунду! Це знижуватиме відчуттєво температуру повітря. Там, де випадатиме мокрий сніг - налипання мокрого снігу й ожеледиця. Температура повітря коливатиметься близько 2 морозу-2 тепла в західних та північних областях. Найхолодніше», – уточнила Діденко.

У центрі та на сході очікується +1+5 градусів. У південній частині +3+7 градусів, в Криму до +10+12 градусів. Найтепліше. У Києві 28-го листопада випадатиме невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман. За прогнозом Діденко, в столиці в понеділок температура повітря близько нуля.

Також Діденко прогнозує подальше похолодання в Україні до -8°С. Воно очікується в другій половині прийдешнього тижня. «Похолодання до невеликих морозів (нічних -3-8 градусів, денних -1-4 градуси) ймовірне з другої половини прийдешнього тижня», – зазначила синоптикиня.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці не виїжджати в місто на власних авто без нагальної потреби. У місті сильний снігопад.