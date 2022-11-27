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Синоптики розповіли, коли в Україні слід очікувати похолодання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Синоптики розповіли, коли в Україні слід очікувати похолодання
У східних областях України очікуються пориви східного та південно-східного вітру до 12-15 метрів за секунду
фото: glavcom.ua

Діденко прогнозує подальше похолодання в Україні до -8°С

На початку тижня погода в Україні буде зі снігом і дощем, з четверга почнуться морози. Інтенсивні опади малоймовірні, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

«Понеділок в Україні буде – хмарним. Листопад є листопад. Мокрий сніг чи дощ періодично випадатимуть, невеликі, місцями. Тобто, інтенсивні опади малоймовірні», - зазначила Діденко.

За прогнозом синоптики ні, більша ймовірність опадів – на півночі, у центральних областях та в південній частині України.  На заході та сході атмосфера обмежиться просто хмарністю й туманами. «У східних областях України очікуються пориви східного та південно-східного вітру до 12-15 метрів за секунду! Це знижуватиме відчуттєво температуру повітря. Там, де випадатиме мокрий сніг - налипання мокрого снігу й ожеледиця. Температура повітря коливатиметься близько 2 морозу-2 тепла в західних та північних областях. Найхолодніше», – уточнила Діденко.

У центрі та на сході очікується +1+5 градусів. У південній частині +3+7 градусів, в Криму до +10+12 градусів. Найтепліше. У Києві 28-го листопада випадатиме невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман. За прогнозом Діденко, в столиці в понеділок температура повітря близько нуля.

Також Діденко прогнозує подальше похолодання в Україні до -8°С. Воно очікується в другій половині прийдешнього тижня. «Похолодання до невеликих морозів (нічних -3-8 градусів, денних -1-4 градуси) ймовірне з другої половини прийдешнього тижня», – зазначила синоптикиня.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці  не виїжджати в місто на власних авто без нагальної потреби. У місті сильний снігопад. 

Теги: засушлива погода снігопад

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