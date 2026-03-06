Відновити транзит нафти за три дні. Україна відповіла на ультиматум Угорщини

Транзит нафтогоном зупинився з кінця січня 2026 року після російських атак

У Міністерстві закордонних справ України відкинули ультимативні заяви Угорщини

У Міністерстві закордонних справ України відкидають будь-які ультимативні заяви Угорщини, які стосуються відновлення транзиту російської нафти «Дружбою». Особливо тоді, коли від Києва це вимагають зробити за три дні. Про це заявив глава закордонного відомства Андрій Сибіга, інформує «Главком».

Міністр закордонних справ прокоментував заяви Угорщини про те, що Будапешт начебто дав Україні три дні на відновлення транзиту російської нафти «Дружбою».

«Україна ультиматумів не приймає», – сказав під час спілкування із журналістами.

При цьому міністр нагадав, що напередодні президент України Володимир Зеленський «чітко повідомив, що інфраструктура «Дружби» була атакована Росією». Президент зазначав, що нафтопровід «Дружба», серйозно пошкоджений росіянами наприкінці січня, може запрацювати протягом місяця-півтора.

Питання відновлення «Дружби» також прокоментував голова правління компанії «Нафтогаз України» Сергій Корецький, який підтвердив прогнозний в місяць-півтора термін для ремонту.

«Главком» також писав, що Європейська комісія розглядає можливість надання фінансової та технічної допомоги Україні для відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Цей крок має стати компромісом, який дозволить зняти вето Угорщини та Словаччини на виділення Києву стратегічного кредиту в розмірі €90 млрд.

Речник Європейської комісії заявив, що нині прораховуються усі варіанти, аби нафтопровід «Дружба» запрацював.

Наступного тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує обговорити деталі цього плану з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо. Очікується, що після цього відбудуться фінальні консультації з українським урядом.