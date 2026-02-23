Духовний радник Трампа закликав не ігнорувати воєнні злочини РФ під час переговорів

Пастор Марк Бернс наголосив, що відповідальність за воєнні злочини має залишатися частиною міжнародного порядку денного

Духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс заявив, що злочини Росії проти людяності в Україні не можуть бути проігноровані або виключені з порядку денного майбутніх мирних переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ»

За його словами, питання відповідальності за воєнні злочини має залишатися ключовим елементом будь-якого переговорного процесу щодо завершення війни. «Жорстокість Росії не лише порушила кордони. Вона порушила гуманність. Лікарні бомбили. Школи були мішенями. Дітей вбивали. Батькам не давали відповісти на крики своїх дітей. Це не війна. Це воєнні злочини. Це навмисна кампанія терору проти невинних», - зазначив Бернс.

Він підкреслив, що продовжуватиме публічно виступати на підтримку України та домагатися припинення атак. Пастор також заявив, що Росія повинна понести відповідальність за скоєні злочини, зокрема за насильство проти цивільного населення та руйнування релігійної інфраструктури.

«Справедливість має наздоганяти тиранію, коли її виявлять. Злочини проти людяності не можна ігнорувати. Їх не можна ігнорувати та списати на переговорах», - застеріг Бернс. За його словами, питання притягнення до відповідальності має залишатися частиною міжнародного дискурсу навіть у разі активізації дипломатичних контактів щодо припинення війни.

Нагадаємо, що керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що деталі переговорного процесу не можуть виноситися у публічну площину.

Водночас керівник Офісу президента поділився загальними враженнями від останніх зустрічей, охарактеризувавши їх з обережним оптимізмом. Буданов також зазначив, що суспільство зможе оцінити результат лише за фіналом переговорів. За його словами, можливі лише два варіанти розвитку подій: або сторони домовляться про припинення війни, або бойові дії продовжаться. Третього варіанту немає.