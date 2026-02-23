Головна Світ Політика
search button user button menu button

Духовний радник Трампа закликав не ігнорувати воєнні злочини РФ під час переговорів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Духовний радник Трампа закликав не ігнорувати воєнні злочини РФ під час переговорів
Марк Бернс заявив, що справедливість має залишатися умовою миру
фото: PastorMarkBurns/Facebook

Пастор Марк Бернс наголосив, що відповідальність за воєнні злочини має залишатися частиною міжнародного порядку денного

Духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс заявив, що злочини Росії проти людяності в Україні не можуть бути проігноровані або виключені з порядку денного майбутніх мирних переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ»

За його словами, питання відповідальності за воєнні злочини має залишатися ключовим елементом будь-якого переговорного процесу щодо завершення війни. «Жорстокість Росії не лише порушила кордони. Вона порушила гуманність. Лікарні бомбили. Школи були мішенями. Дітей вбивали. Батькам не давали відповісти на крики своїх дітей. Це не війна. Це воєнні злочини. Це навмисна кампанія терору проти невинних», - зазначив Бернс.

Він підкреслив, що продовжуватиме публічно виступати на підтримку України та домагатися припинення атак. Пастор також заявив, що Росія повинна понести відповідальність за скоєні злочини, зокрема за насильство проти цивільного населення та руйнування релігійної інфраструктури.

«Справедливість має наздоганяти тиранію, коли її виявлять. Злочини проти людяності не можна ігнорувати. Їх не можна ігнорувати та списати на переговорах», - застеріг Бернс. За його словами, питання притягнення до відповідальності має залишатися частиною міжнародного дискурсу навіть у разі активізації дипломатичних контактів щодо припинення війни.

Нагадаємо, що керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що деталі переговорного процесу не можуть виноситися у публічну площину.

Водночас керівник Офісу президента поділився загальними враженнями від останніх зустрічей, охарактеризувавши їх з обережним оптимізмом. Буданов також зазначив, що суспільство зможе оцінити результат лише за фіналом переговорів. За його словами, можливі лише два варіанти розвитку подій: або сторони домовляться про припинення війни, або бойові дії продовжаться. Третього варіанту немає.

Читайте також:

Теги: Україна переговори США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будапешт заблокував кредит ЄС, що мав допомогти Україні вже навесні
Єврокомісія закликала Орбана розблокувати €90 млрд для України
21 лютого, 10:29
Мерц вважає, що розумні та гуманітарні аргументи не переконають Путіна
Чи можливий швидкий мир в Україні шляхом переговорів? Мерц дав невтішний прогноз
19 лютого, 10:11
США перекрили нафтові потоки: Куба зіткнулася з глибокою кризою
Росія втратила ключову опору в Карибському регіоні
18 лютого, 19:49
Діаспора в Австралії запланувала мітинги до роковин великої війни
Українці в Австралії оголосили серію акцій до річниці повномасштабної війни
12 лютого, 10:52
5 лютого завершився договір між США та Росією про контроль над стратегічними наступальними озброєннями
Китай закликав США відновити діалог з Росією
6 лютого, 13:12
Президент США вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
У січні РФ атакувала Україну 91 балістичною ракетою – це найбільший показник за весь час повномасштабної війни
РФ встановила у січні рекорд ракетних ударів: скільки балістики було випущено
1 лютого, 22:01
Виконувачка обов'язків президента Венесуели заявила, що з неї «досить» наказів США
Виконувачка обов'язків президента Венесуели заявила, що з неї «досить» наказів США
27 сiчня, 00:58
Президент підкреслив, що Україна прагне закріпити конкретну дату в договорі про завершення війни
Зеленський пояснив, від чого залежить дата закінчення війни
25 сiчня, 18:35

Політика

Уряд Іспанії вирішив розсекретити документи про спробу перевороту 1981 року
Уряд Іспанії вирішив розсекретити документи про спробу перевороту 1981 року
Духовний радник Трампа закликав не ігнорувати воєнні злочини РФ під час переговорів
Духовний радник Трампа закликав не ігнорувати воєнні злочини РФ під час переговорів
Каллас заявила, що ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти РФ
Каллас заявила, що ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти РФ
Експосла Британії у США заарештували через скандал з Епштейном
Експосла Британії у США заарештували через скандал з Епштейном
Канцлер Німеччини заявив про можливість жорсткої відповіді ЄС на тарифи США
Канцлер Німеччини заявив про можливість жорсткої відповіді ЄС на тарифи США
Єврокомісія підняла прапор України у Брюсселі
Єврокомісія підняла прапор України у Брюсселі

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua