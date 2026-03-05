Головна Країна Події в Україні
Sokyra для «шахедів». Україна почала тестувати перехоплювач дронів (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Sokyra для «шахедів». Україна почала тестувати перехоплювач дронів (фото)
Дрон-перехоплювач Sokyra від компанії Deviro
фото: Павло Денисюк/Мілітарний

Перехоплювач розвиває швидкість 240 км/год, має дальність роботи 45 км та може перебувати у повітрі 30 хв

Українська компанія Deviro працює над створенням нового безпілотника-перехоплювача Sokyra, призначеного для боротьби з російськими дронами типу Shahed. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  «Мілітарний».

Прототип продемонстрували під час форуму «Захист обʼєктів інфраструктури та промисловості», наразі апарат проходить етап альфа-тестування.

Дрон-перехоплювач Sokyra від компанії Deviro
Дрон-перехоплювач Sokyra від компанії Deviro
фото: Павло Денисюк/Мілітарний

За попередніми характеристиками, дрон здатний розвивати швидкість до 240 км/год, працювати на відстані приблизно 45 км та перебувати в повітрі близько 30 хвилин. Він оснащений бойовою частиною масою близько 750 грамів, однак розробники зазначають, що ці параметри ще можуть змінюватися у процесі доопрацювання.

 

Перехоплювач запускається з пневматичної катапульти, яку можна встановити, наприклад, на пікап. У системі використовується програмне забезпечення, сумісне з українськими безпілотниками «Лелека» та ударним дроном «Булава».

Повідомляється, що Sokyra працює з інерційною навігацією, автопілотом і тепловізійною камерою, а також може отримувати цілевказання від радарів. Після підтвердження цілі оператор запускає режим атаки, після чого перехоплювач виконує ураження практично автономно. Компанія також планує навчати операторів для роботи з новим дроном.

Дрон-перехоплювач, або БПЛА-перехоплювач, – це різновид військових безпілотних літальних апаратів, головне завдання яких – знищення ворожих повітряних цілей у межах протиповітряної оборони. Зазвичай такими перехоплювачами є FPV-дрони, як квадрокоптери, так і апарати літакового типу.

Нагадаємо,  вперше подібну технологію представили у 2021 році: турецька компанія Transvaro створила дрон-перехоплювач Fedai, здатний знищувати інші безпілотники. В Україні перший проєкт дрона-перехоплювача з’явився у жовтні 2022 року. Це був «Fowler» («Птахолов»), однак його можливості були досить обмеженими: перехоплення цілей на висоті до 1000 метрів і на відстані до 1500 метрів.

На початку квітня 2024 року український оборонний кластер Brave1 оголосив конкурс на розробку дронів-перехоплювачів для боротьби з розвідувальними БПЛА, такими як ZALA, «Орлан» і SuperCam, що становлять велику загрозу для Збройних сил України. Розробники мали створити дрони, здатні уражати цілі на швидкості 100–150 км/год і висоті до 1500 м.

У 2024 році FPV-дрони почали застосовувати й проти гелікоптерів. Так, 6 серпня безпілотник СБУ підбив Мі-28 у Курській області, екіпажу вдалося посадити машину.

9 серпня з’явилося відео ураження Мі-8, а 7 листопада FPV-дроном було збито ворожий Ка-52: командир екіпажу загинув, штурман вижив.

До слова, президент України Володимир Зеленський запропонував міжнародним партнерам унікальну угоду: країна готова передати власні новітні розробки ракет-перехоплювачів в обмін на дефіцитні зенітні ракети PAC-3 для систем Patriot. Зеленський наголосив, що український оборонно-промисловий комплекс досяг значних успіхів у створенні власних засобів перехоплення. Але  дуже потребує ракети PAC-3. Президент зазначив, що у разі надання таких ракет Україна готова запропонувати партнерам рівноцінний обмін.
 

Теги: Україна безпілотник дрон технології

