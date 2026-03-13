Україна блокує ключові нафтові вузли РФ і зменшує можливість заробити на високих цінах

Війна проти нафти триває

Через війну на Близькому Сході ростуть світові ціни на нафту. Це може дати Росії змогу дещо поправити ситуацію в бюджеті, в якому з початком 2026 року виникли значні проблеми. Як цього не допустити? Бити по нафтогазовій інфраструктурі ворога. І з новин цього тижня вже бачимо, що СБУ вибиває ключові нафтові вузли РФ.

Так, безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції «Тихорецьк». Тихорецький нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні Росії. Там розташовані велика нафтобаза та термінал, які відіграють важливу роль у логістиці російського палива та нафтопродуктів.

Ураження перевалочного хабу, що забезпечує потоки до порту Новоросійськ, створює системний ефект – ламається вся ланка транспортування палива. Служба б’є по точках, де сходяться логістичні потоки. Адже удар по вузлу, який пов’язаний із поставками до порту Новоросійськ, має геоекономічний вимір. Як і успішні атаки на сам порт перед цим. Саме через Новоросійськ значна частина російських енергоресурсів потрапляє на світові ринки. І операції б’ють не лише по внутрішній логістиці, а й по експортному потенціалу Росії.

Служба продовжує нав'язувати Росії війну глибокого тилу. Атаки на інфраструктуру в Краснодарському краї змушують Росію перетворювати власну територію на зону оборони, розтягуючи ППО та ресурси безпеки на тисячі кілометрів. Росія витрачає ресурси на оборону власної економіки. Після кожного такого удару кремль інвестує в захист нафтобаз, трубопроводів і портів, що відволікає ресурси від фронту. А регулярні успішні атаки підлеглих Євгенія Хмари показують, що навіть стратегічні об’єкти Росії не мають повноцінного захисту.

2026 рік демонструє, що енергетична інфраструктура стає одним важливих факторів війни на виснаження. А Служба остаточно перетворилася на структуру, здатну системно нищити критичну інфраструктуру противника дуже далеко від лінії фронту. Серія ударів по енергетичній логістиці свідчить, що Україна, завдяки СБУ, поступово формує модель війни, де важливу роль відіграє економічне та ресурсне виснаження Росії. Системне ураження нафтових вузлів поступово підриває фінансову базу війни, навіть в умовах зростання світових цін. Оскільки нафта залишається головним джерелом доходів Росії.