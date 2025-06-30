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Втрати ворога станом на 30 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 30 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні
фото з відкритих джерел 22922 бойові броньовані машини

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 30 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 30 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 30 червня втратила:

  • особового складу – близько 1020010 (+1070) осіб;
  • танків – 10980 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 22922 (+7) од;
  • артилерійських систем – 29718 (+29) од;
  • РСЗВ – 1427 (+2) од;
  • засоби ППО – 1190 (+1) од;
  • літаків – 420 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+3) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42796 (+172);
  • крилаті ракети – 3436 (+42);
  • кораблі/катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53593 (+85) од;
  • спеціальна техніка – 3921 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 30 червня
Втрати ворога станом на ранок 30 червня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 29 червня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 11 суден, з них три рухалися з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 30 червня
Активність ворожого флоту станом на ранок 30 червня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1223-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Азовське море Чорне море Генштаб війна втрати окупанти ЗСУ

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