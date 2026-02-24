Українські біженки масово стають жертвами насильства в ЄС – шокуючий звіт

Лише 13% українок повідомили поліції про найсерйозніші випадки насильства в ЄС

Жінки, які втекли від розв’язаної РФ війни в Україні, стикаються з високим рівнем фізичного, сексуального та психологічного насильства в країнах Європейського Союзу

Понад два мільйони українських жінок, які шукали порятунку від війни в країнах Європейського Союзу, зіткнулися з новою загрозою. Як пише у звіті агентство ЄС з основних прав, рівень насильства щодо українок досяг критичних позначок. Про це повідомляє «Главком».

У звіті агентства ЄС з основних прав йдеться, що біженки з України перебувають у зоні підвищеного ризику через свою вразливість, мовний бар'єр та економічну незахищеність.

«Кожна четверта жінка повідомляє про фізичне або сексуальне насильство з початку війни. Кожна четверта жінка отримувала потенційно експлуататорські пропозиції щодо роботи, житла або транспорту, а половина заявила, що зазнала фізичних або словесних нападів в ЄС за те, що розмовляла українською мовою», – пишуть аналітики.

У звіті також йдеться, що з 2022 року ЄС надав захисний статус 2,5 млн жінок і дівчат.

Повідомляється також, що 10% респонденток не почувалися в безпеці у своєму житлі, 79% мали труднощі з проживанням, а 27% не мали доступу до послуг з охорони психічного здоров'я для подолання травми війни, незважаючи на свої права на роботу, житло та соціальну підтримку.

Лише 13% повідомили поліції про найсерйозніші випадки насильства в ЄС.

Також у звіті пропонується, що держави-члени ЄС повинні зробити для жертв збройних конфліктів.

Насамперед, забезпечити жінкам, які тікають від війни в Україні, повний захист від гендерно зумовленого насильства, навіть після закінчення тимчасового захисту. Надавати комплексну допомогу, яка мінімізує ризики для безпеки та гарантує, що поліція та державні служби реагуватимуть належним чином, щоб заохотити повідомляти про випадки. Крім того, потрібно посилити кримінальне законодавство, щоб усі форми насильства щодо жінок переслідувалися у судовому порядку.

Нагадаємо, Україна опинилася перед обличчям безпрецедентної демографічної катастрофи, яку фахівці називають однією з найважчих у сучасній історії. Директорка Інституту демографії Національної академії наук України Елла Лібанова в інтерв'ю CNN заявила, що народжуваність в Україні продовжує падати, а дедалі більше родин відкладають рішення поповнити родину.

За її словами, від початку війни Україна втратила близько 10 млн осіб. Йдеться про загиблих, вимушених переселенців та мешканців окупованих територій.