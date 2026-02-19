Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Польщі підписав закон про нові правила допомоги українським біженцям

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Президент Польщі підписав закон про нові правила допомоги українським біженцям
Польща запровадила нові бюрократичні вимоги для українців після змін у законі
фото з відкритих джерел

Документ продовжив легальне перебування українців до 4 березня 2027 року та інтегрував підтримку у загальне законодавство

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який змінює систему підтримки українських біженців, передбачивши перенесення спеціальних механізмів допомоги до загального Закону про надання захисту іноземцям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського мовника RMF24.

Спеціальний закон для українців, ухвалений після початку повномасштабної війни у 2022 році, створив окрему правову систему, що спростила правила проживання, працевлаштування, доступу до освіти та соціальних виплат.

Новий документ передбачає поступове згортання цієї окремої системи. Ключові інструменти підтримки інтегрують у загальні положення польського законодавства щодо іноземців.

Водночас закон продовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які виїхали через війну, до 4 березня 2027 року. Однією з важливих змін стало запровадження вимоги подати заяву на отримання номера PESEL протягом 30 днів після в’їзду до країни. Цей ідентифікаційний номер відкриває доступ до державних сервісів і спрощує адміністративні процедури. Неподання заяви у визначений термін означатиме втрату статусу тимчасового захисту.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що після офіційного виходу країни з Оттавської конвенції, який завершується 20 лютого 2026 року, Варшава отримає можливість повністю замінувати східний кордон протягом 48 годин у разі прямої загрози. Цей крок є частиною масштабної стратегії «Східний щит» (East Shield) з укріплення меж із Білоруссю та Калінінградською областю РФ.

Читайте також:

Теги: Польща біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ отримав від Польщі 130 генераторів – Кличко
Київ отримав від Польщі 130 генераторів – Кличко
26 сiчня, 13:41
Українці у Польщі можуть відновити виплати на дітей, подавши заяву до відповідних установ
Польща призупинить виплати деяким українцям. Як їх відновити
28 сiчня, 18:37
Метеозонди з Білорусі продовжують порушувати повітряний простір Польщі
Повітряні кулі з Білорусі три доби поспіль порушують повітряний простір Польщі 
2 лютого, 12:44
За словами премʼєра Польщі, основну частину нової допомоги складатиме броньована техніка
Що отримає Україна в новому пакеті допомоги від Польщі: Туск розповів деталі
5 лютого, 16:10
Велику кількість документів про злочини було сфальсифіковано або знищено в радянський період
Польща готує проти Росії позов про репарації за радянські злочини – FT
17 лютого, 16:42
У Холмі запрацювали «вагони незламності» від УЗ
Як «Укрзалізниця» виручає пасажирів з України у польському Хелмі. Письменниця розповіла про свій досвід
29 сiчня, 12:56
Мерц, Макрон і Стармер радилися, як протидіяти Трампу
Європейські лідери розробили план протидії Трампу
31 сiчня, 22:28
Конгрес партії «Конфедерація польської корони» у Лохуві
Власник готелю в Польщі покарав антиукраїнську партію
1 лютого, 07:19
Польща виходить з Оттавської конвенції: причина
Польща виходить з Оттавської конвенції: причина
16 лютого, 09:29

Політика

Президент Євроради відвідав поранених українських військових у лікарні Осло
Президент Євроради відвідав поранених українських військових у лікарні Осло
Франція виділяє Україні десятки мільйонів євро на відновлення енергетики
Франція виділяє Україні десятки мільйонів євро на відновлення енергетики
Президент Польщі підписав закон про нові правила допомоги українським біженцям
Президент Польщі підписав закон про нові правила допомоги українським біженцям
Білоруський політвʼязень Статкевич вийшов із вʼязниці
Білоруський політвʼязень Статкевич вийшов із вʼязниці
Трамп заявив, що Рада миру «стежитиме» за ООН
Трамп заявив, що Рада миру «стежитиме» за ООН
Президент Литви позбавив державної нагороди соратника Януковича
Президент Литви позбавив державної нагороди соратника Януковича

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua