Президент Польщі підписав закон про нові правила допомоги українським біженцям

Польща запровадила нові бюрократичні вимоги для українців після змін у законі

Документ продовжив легальне перебування українців до 4 березня 2027 року та інтегрував підтримку у загальне законодавство

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який змінює систему підтримки українських біженців, передбачивши перенесення спеціальних механізмів допомоги до загального Закону про надання захисту іноземцям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського мовника RMF24.

Спеціальний закон для українців, ухвалений після початку повномасштабної війни у 2022 році, створив окрему правову систему, що спростила правила проживання, працевлаштування, доступу до освіти та соціальних виплат.

Новий документ передбачає поступове згортання цієї окремої системи. Ключові інструменти підтримки інтегрують у загальні положення польського законодавства щодо іноземців.

Водночас закон продовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які виїхали через війну, до 4 березня 2027 року. Однією з важливих змін стало запровадження вимоги подати заяву на отримання номера PESEL протягом 30 днів після в’їзду до країни. Цей ідентифікаційний номер відкриває доступ до державних сервісів і спрощує адміністративні процедури. Неподання заяви у визначений термін означатиме втрату статусу тимчасового захисту.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що після офіційного виходу країни з Оттавської конвенції, який завершується 20 лютого 2026 року, Варшава отримає можливість повністю замінувати східний кордон протягом 48 годин у разі прямої загрози. Цей крок є частиною масштабної стратегії «Східний щит» (East Shield) з укріплення меж із Білоруссю та Калінінградською областю РФ.