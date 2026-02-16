Ірландія продовжила тимчасовий захист для українських біженців: деталі

Європа розглядає варіанти правового статусу для українців в країнах ЄС після завершення війни

Ірландія продовжила дію імміграційних дозволів для українських біженців, що перебувають в країні. Подовжений тимчасовий захист передбачає для українців законне перебування в Ірландії ще певний час. Про це пише «Главком» із посиланням на допис офіційного порталу Імміграційної служби Ірландії.

Статус тимчасового захисту для українських біженців в Ірландії продовжено до 4 березня 2027 року. Також чинні документи, що діють до 4 березня 2024 року, залишаються дійсними, їх не треба оновлювати.

Для українців цей дозвіл дає право на легальне проживання, працю без окремого дозволу, доступ до медичної допомоги, освіти та соціальних послуг. Крім цього, з тимчасовим дозволом українці мають право на те, аби подорожувати в інші країни ЄС до 90 днів, які також визнають цей статус.

Продовження захисту стосується й громадян інших країн бенефіціарів Директиви про тимчасовий захист, осіб без громадянства та громадян третіх країн, які покинули Україну через війну.

Продовження тимчасового статусу для українських біженців в Україні відповідає Ради Європейського Союзу, що затвердила дію Директиви про тимчасовий захист до 4 березня 2027 року для всіх країн ЄС. Європа також розглядає варіанти правового статусу для українців в країнах ЄС після завершення війни.

Нагадаємо, що Ірландія запроваджує нові, суворіші міграційні правила, які, за словами міністра юстиції Джима О'Каллагана, покликані уповільнити тривожно високий темп приросту населення. Ці реформи є відповіддю на різке зростання чистої міграції, яка з 2022 року майже подвоїлася порівняно з допандемічним рівнем і становить у середньому 72 тис. осіб на рік.

Також повідомлялося, що Ірландія вирішила обмежити термін перебування новоприбулих з України в державному житлі до 30 днів. Раніше ці особи мали право на проживання в державних приміщеннях протягом 90 днів.