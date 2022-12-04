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Слова захисниці «Азовсталі» про президента спровокували скандал: подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Слова захисниці «Азовсталі» про президента спровокували скандал: подробиці
Захисниця «Азовсталі» висловила слова вдячності та підтримки президенту
фото: president.gov.ua

Катерина Поліщук зіткнулася з хвилею хейту

Парамедикиня, звільнена з полону захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук з позивним «Пташка» отримала нагороду від президента України. Володимир Зеленський вручив їй орден ІІІ ступеня «За мужність».

«Нагороду я присвячую моїм полеглим побратимам, які навчили мене мужності. Багато емоцій про цю нагороду, але… я вдячна і наполегливо працюватиму далі», – написала згодом Катерина Поліщук на своїй сторінці у Facebook.

Слова захисниці «Азовсталі» про президента спровокували скандал: подробиці фото 1

Захисниця «Азовсталі» також висловила слова вдячності та підтримки президенту.

«Поважаю та всім серцем підтримую нашого Президента, і переглянула про нього думку з початком повномасштабного вторгнення. Це справжній лідер та керівник. Не всі рішення зрозумілі широкому загалу, проте шлях до перемоги стрімкий і наполегливий. Дякую йому. це надлюдська відповідальність та титанічна праця. Критикувати і поливати брудом можуть лише люди, які близько не уявляють масштаби його відповідальності і не спроможні відповісти навіть за себе та свої дії. Це лідер, а не «лідер». Бо він попереду, а не за спинами. Це моя позиція і мені чхати хто що про неї думає. Вона становилась 24 лютого 2022 року та залишається непохитною. В цих очах втома, вдячність, мужність і вірність. Він зробив свій вибір. І я пишаюсь жити і боротись з ним. Хто б що не казав», – ідеться у дописі Пташки.

Після цих слів на адресу Володимира Зеленського Катерина Поліщук зіткнулася з хвилею хейту. Її допис зібрав 2,7 тисячі коментарів, серед яких були й образливі, щось на кшталт «медалями купили дівку». Знайшлися критики, серед яких і відомі політики.

Слова захисниці «Азовсталі» про президента спровокували скандал: подробиці фото 2

Зокрема, коментарем відзначилася заступниця декана факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету Ірина Лесь.

Слова захисниці «Азовсталі» про президента спровокували скандал: подробиці фото 3

Щоправда пізніше пані Лесь написала, що її сторінки у соцмережах було здійснено кібератаку.

Слова захисниці «Азовсталі» про президента спровокували скандал: подробиці фото 4

Сама Пташка відреагувала на хейт дописом у Facebook:

«Чужі не зламали і своїм не дам. Я чекала такої ситуації, бо ідеальний образ мене малював кожен і риси цього ідеалу були в кожного свої. А тут виявляється в мене і думка своя є, і людиною без позиції мене не назвеш, і ще й огризаюсь, а не мовчки каміння спиною ловлю. А я до того ще й лаюсь, сплю на боку і не люблю яблук. Сталевію далі; гартують і будую план подальшої дипломатичної та медійної роботи для звільнення наших хлопців і дівчат. Дякую тисячам, що підтримали і підставили плече».

Раніше «Главком» писав, що парамедик Катерина Поліщук відома під позивним Пташка, вразила українців своїм зверненням до ворога. Героїня назвала окупантів «нікчемним вишкребком, котрий тонутиме в темряві свого невігластва». Відповідний допис з'явився в Інтаграм Пташки.

Нагадаємо, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним Пташка стала відомою навесні цього року, коли у соцмережах з'явилося відео з її участю, зняте у підвалах «Азовсталі». Разом з іншими захисниками Маріуполя у травні вона опинилася в полоні в окупантів. Дівчина була звільнена з полону 21 вересня.

Теги: звільнення орден праця скандал

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