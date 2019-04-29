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    Суспільство

    Соціолог розказав, що станеться через рік з рейтингом Зеленського

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    У Зеленського цей показник приблизно +45% становить зараз, - соціолог - Соціолог розказав, що станеться через рік з рейтингом Зеленського
    У Зеленського цей показник приблизно +45% становить зараз, - соціолог

    «Як правило, протягом року рейтинг всіх президентів сильно падав», - Паніотто

    Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто вважає, що рейтинг переможця президентських виборів Володимира Зеленського впаде протягом року. Про це соціолог сказав в інтерв’ю «Главкому».

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    За словами Паніотто, як правило, протягом року рейтинг всіх президентів в Україні сильно падав. «Після цього падіння рейтинг має лінійний характер, хоча продовжує зниження», - зазначив гендиректор КМІС.

    Паніотто стверджує, що всі президенти України ідуть з посади з балансом -40% (різниця між тими, хто політику довіряє і тими, хто не довіряє).

    «Тобто з +40% починають і з негативними показниками закінчують. У Порошенка -55%. У Зеленського цей показник приблизно +45% становить зараз», - стверджує соціолог.

    Більше читайте: Володимир Паніотто: На цих виборах ніхто не боровся з Бойком чи Мураєвим. Проєвропейські політики знищували один одного

     

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