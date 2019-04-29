Соціолог розказав, що станеться через рік з рейтингом Зеленського



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У Зеленського цей показник приблизно +45% становить зараз, - соціолог

«Як правило, протягом року рейтинг всіх президентів сильно падав», - Паніотто

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто вважає, що рейтинг переможця президентських виборів Володимира Зеленського впаде протягом року. Про це соціолог сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами Паніотто, як правило, протягом року рейтинг всіх президентів в Україні сильно падав. «Після цього падіння рейтинг має лінійний характер, хоча продовжує зниження», - зазначив гендиректор КМІС.

Паніотто стверджує, що всі президенти України ідуть з посади з балансом -40% (різниця між тими, хто політику довіряє і тими, хто не довіряє).

«Тобто з +40% починають і з негативними показниками закінчують. У Порошенка -55%. У Зеленського цей показник приблизно +45% становить зараз», - стверджує соціолог.