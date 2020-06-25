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    Суспільство

    Софія б'є рекорди. Як називають дітей в Україні

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    У більшості регіонів України Софія &ndash; найпопулярніше жіноче ім'я - Софія б'є рекорди. Як називають дітей в Україні
    У більшості регіонів України Софія – найпопулярніше жіноче ім'я

    У Мін'юсті назвали найпопулярніші дитячі імена у 2020 році

    Найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей у 2020 році, стали Артем та Софія.

    Про це у Facebook повідомляє Міністерство юстиції України.

    «Найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх новонароджених діточок у 2020 році, стали Артем та Софія. У більшості регіонів ці імена були найбільш поширеними протягом цього року», – зазначається у повідомленні.

    Також батьки найбільше віддавали перевагу таким чоловічим іменам, як Матвій, Максим, Давид, Нікіта, Михайло, Данііл, Богдан, Андрій, Олександр, Іван та Василь.

    Серед дівочих імен доволі популярними виявилися Анастасія, Анна, Марія, Аліса, Вікторія, Вероніка, Поліна та Луна.

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    Нагадаємо, 23 березня 2020 року у родині закарпатських ромів народилося немовля, якому дали ім'я Зеленський.

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