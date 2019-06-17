Сьогодні Катерині Гандзюк мало б виповнитися 34



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Активістка Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк померла внаслідок нападу в минулому році

Активістці Катерині Гандзюк, яка керувала справами міської ради Херсону і загинула внаслідок нападу в минулому році, сьогодні мало б виповнитися 34 роки. Про це один із провідників проукраїнського середовища Одеси, колишній голова тамтешнього осередку «Правого сектору» Сергій Стерненко нагадав у своєму Теlegram-каналі.

«Їй мало виповнитись 34. Але тепер завжди буде 33. Вбивство Каті це історія не лише про неї. Не тільки про непосаджених замовників (...). Не лише про літр кислоти, якою її вбили. Це про всіх нас. Про реальність, в якій тебе можуть вбити за те, що ти комусь не подобаєшся, а твоя критика ламає корупційні схеми. І потім поліція робитиме все, щоб причетні уникли покарання, а винним призначають випадкового чоловіка. І за це також нікого не карають. Історія вбивства Каті це про те, як вбивають наше майбутнє. Безкарно та цілеспрямовано знищують можливості творити позитивні зміни. Зміни, яких так прагнула Катя», - написав Стерненко.

Нагадаємо, раніше батько Гандзюк висловив обурення у зв’язку з м’якими вироками, які суд виніс виконавцям вбивства його дочки.

6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив 5 колишніх учасників антитерористичної операції за вбивство Гандзюк.