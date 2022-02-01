Сьогодні – Китайський Новий рік: як відзначають цей день

У 2022 році Китайський Новий рік відзначаємо 1 лютого

Зазвичай свято триває приблизно два тижні

Постійної дати початку Китайського Нового року немає, і щоразу він відзначається в різний час – у межах із 21 січня по 21 лютого. Точна дата залежить про другого молодика після дня зимового сонцестояння.

Отож цьогоріч новий рік за китайським календарем настав 1 лютого. Та й відзначають у цій азіатській країні не 2021-й, а 4720-й рік.

Рік тигра

Щороку китайський календар отримує свою тварину-покровителя. Це одна з 12 тварин китайського зодіаку. 2022 – рік Тигра. Кажуть, що діти, народжені у цей рік, будуть сміливими, конкурентоспроможними та сильними.

Історія

У китайців є легенда, пов'язана із цим святом. Так, за давнім міфом, на початку кожного нового року китайці були змушені ховатися від чудовиська на ім'я Нянь (у перекладі з китайської рік).

Це страшне й ненажерливе чудовисько, яке жило в морській безодні й раз на рік, у переддень свята, виходило на сушу і з’їдало худобу та зібраний урожай, а заодно й мирних людей.

Аби задобрити Няня, люди залишали йому їжу як жертву, а самі ховалися. Однак зрештою люди помітили, що Нянь боїться червоного кольору, вогню та гучних звуків.

Відтоді на Новий рік у Китаї наклеюють червоні парні написи дуйлянь перед входом у будинок, розвішують такого ж кольору ліхтарі й запускають феєрверки.

У домах горять вогні, люди не вкладаються спати всю ніч, що називається «шоу суй» – «оберігати рік».

Традиції свята

На сході Новий рік – одне із найтриваліших свят, відзначають його зазвичай близько двох тижнів, тобто цьогоріч – до середини лютого.

Новий Рік у Китаї – головне торжество і чудовий привід зібратися всією родиною. Самі китайці називають його Святом Весни, а історія цього свята налічує понад три тисячі років.

Напередодні свята кожна родина ретельно прибирає своє житло, так вони очищають своє життя від будь-яких невдач і звільняють місце для щастя.

На Китайський Новий рік прийнято збиратися всією родиною за святковим столом. До того ж вважається, що цього дня за столом присутні духи померлих родичів. На столі обов'язково повинні бути пельмені, страви з рису, курки та бобів.

Традиційно у Новий рік люди дарують один одному мандарини, що символізують багатство. Так вони бажають достатку. Плід мандарина символізує золото, а плоди апельсина – удачу. Також близьким дарують червоні конверти з грошима.

Завершується святкування Китайського Нового року Фестивалем ліхтарів. Яскраву вогняну забаву влаштовують в останній день гулянь, запускаючи в небо сотні палаючих ліхтариків.

Прикмети на Китайський Новий рік

Аби 2022 рік не став невдалим, не варто робити таке: