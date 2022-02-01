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    Сьогодні – Китайський Новий рік: як відзначають цей день

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    У 2022 році Китайський Новий рік відзначаємо 1 лютого - Сьогодні – Китайський Новий рік: як відзначають цей день
    У 2022 році Китайський Новий рік відзначаємо 1 лютого
    фото: news.liga.net

    Зазвичай свято триває приблизно два тижні

    Постійної дати початку Китайського Нового року немає, і щоразу він відзначається в різний час – у межах із 21 січня по 21 лютого. Точна дата залежить про другого молодика після дня зимового сонцестояння.

    Отож цьогоріч новий рік за китайським календарем настав 1 лютого. Та й відзначають у цій азіатській країні не 2021-й, а 4720-й рік.

    Рік тигра

    Щороку китайський календар отримує свою тварину-покровителя. Це одна з 12 тварин китайського зодіаку. 2022 – рік Тигра. Кажуть, що діти, народжені у цей рік, будуть сміливими, конкурентоспроможними та сильними.

    Історія

    У китайців є легенда, пов'язана із цим святом. Так, за давнім міфом, на початку кожного нового року китайці були змушені ховатися від чудовиська на ім'я Нянь (у перекладі з китайської рік).

    Це страшне й ненажерливе чудовисько, яке жило в морській безодні й раз на рік, у переддень свята, виходило на сушу і з’їдало худобу та зібраний урожай, а заодно й мирних людей.

    Аби задобрити Няня, люди залишали йому їжу як жертву, а самі ховалися. Однак зрештою люди помітили, що Нянь боїться червоного кольору, вогню та гучних звуків.

    Відтоді на Новий рік у Китаї наклеюють червоні парні написи дуйлянь перед входом у будинок, розвішують такого ж кольору ліхтарі й запускають феєрверки.

    У домах горять вогні, люди не вкладаються спати всю ніч, що називається «шоу суй» – «оберігати рік».

    Традиції свята

    На сході Новий рік – одне із найтриваліших свят, відзначають його зазвичай близько двох тижнів, тобто цьогоріч – до середини лютого.

    Новий Рік у Китаї – головне торжество і чудовий привід зібратися всією родиною. Самі китайці називають його Святом Весни, а історія цього свята налічує понад три тисячі років.

    Напередодні свята кожна родина ретельно прибирає своє житло, так вони очищають своє життя від будь-яких невдач і звільняють місце для щастя.

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    На Китайський Новий рік прийнято збиратися всією родиною за святковим столом. До того ж вважається, що цього дня за столом присутні духи померлих родичів. На столі обов'язково повинні бути пельмені, страви з рису, курки та бобів.

    Традиційно у Новий рік люди дарують один одному мандарини, що символізують багатство. Так вони бажають достатку. Плід мандарина символізує золото, а плоди апельсина – удачу. Також близьким дарують червоні конверти з грошима.

    Завершується святкування Китайського Нового року Фестивалем ліхтарів. Яскраву вогняну забаву влаштовують в останній день гулянь, запускаючи в небо сотні палаючих ліхтариків.

    Прикмети на Китайський Новий рік

    Аби 2022 рік не став невдалим, не варто робити таке:

    • у перші три дні нового року не можна прибирати або мити голову – інакше удача змиється або вислизне зі сміттям;
    • дозволяти дітям багато вередувати та плакати – це приверне проблеми в сім'ю;
    • просити гроші в борг або брати кредит, бо весь рік будете жити від зарплати до зарплати.
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    Сьогодні – Китайський Новий рік: як відзначають цей день