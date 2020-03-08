Сьогодні – Міжнародний жіночий день



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тема Міжнародного жіночого дня 2020 року «Я – покоління рівноправ’я: реалізація прав жінок»

В Україні та світі 8 березня відзначається Міжнародний жіночий день

У 1977 році Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції закликала всі держави проголосити відповідно до їхніх історичних і національних традицій будь-який день року Міжнародним днем прав жінок і миру, створювати сприятливі умови для викорінення дискримінації жінок і для їхнього повного й рівноправного залучення до соціального розвитку. Це рішення ухвалили після закінчення Міжнародного року жінки (1975) і Десятиріччя жінок ООН (1976–1985), які раніше були проголошені Генеральною Асамблеєю. Історія цього Дня бере початок ще з кінця ХІХ століття, повідомляє Укрінформ.

Хотів би того хто, чи не хотів, але його підвалини – політичні, а засновницями його були активні небайдужі жінки, котрі виборювали власні права і свободи в абсолютно чоловічому світі. Історично так сталося, що на початок новітнього часу, становище жінок було критичним – у переважній більшості країн світу жінки вважалися нижчими за чоловіків, неспроможними ухвалювати рішення, тим більш брати участь у політичному, державотворчому процесі. Що б ми не взяли: освіту, медицину, науку, політику – всюди панували чоловіки. Перші жінки-лікарки, освітянки, науковці, політики, бізневумен – всі вони були схожі на тих відчайдухів, котрі, набравшись надзвичайної мужності та волі, наважились вирватися за межі гендерної сегрегації.

Вже майже півтора століття жінки відстоюють свої права, ведуть боротьбу за рівноправ’я з чоловіками. І навіть сьогодні це не втратило своєї актуальності. Як зазначають в ООН, Міжнародний жіночий день – це час поміркувати про досягнутий прогрес, закликати до змін і відзначити належним чином прояви мужності і рішучості з боку звичайних жінок, які грали виняткову роль в історії своїх країн і громад.

Тема Міжнародного жіночого дня 2020 року «Я – покоління рівноправ’я: реалізація прав жінок».

Нагадаємо, п’ятий президент Петро Порошенко подякував всім жінкам України.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський розповів, що 8 березня відзначатиме вдома з родиною.