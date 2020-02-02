Сьогодні в світі відзначають День бабака



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Зараз в Україні «діючими» є два бабаки-метеорологи – слобожанський Тимко і галицький Мишко

Сьогодні «все прогресивне людство» відзначає День бабака.

Про це повідомляє Укрінформ.

Це традиційне американське свято, започатковане приблизно у 1841 році, яке поступово вийшло за межі штату Пенсільванія, розповсюдившись не тільки по інших штатах США і Канаді, але й далеко за межами Америки.

Щороку цього дня рано-вранці в містечку Панксатоні, в горах штату Пенсільванія, з нірки випускають бабака на ім’я Філ, який згідно з легендою, повинен передбачити строки початку весни. Затамувавши подих, всі присутні спостерігають за поведінкою бабака. Якщо він бачить свою тінь, то лізе спати назад до нори – отже, буде ще кілька морозних тижнів. Але якщо день похмурий, бабак не бачить тіні і не вертається до нори – варто чекати на ранню весну. Повне офіційне ім’я американського бабака – «Великий Філ – провидець із провидців, мудрець із мудреців, пророк із пророків».

Це свято одне з найпопулярніших у США; щороку до Панксатоні приїздить майже 20 тисяч туристів з усього світу. Щоправда, тут головне не сплутати Пенсільванію з Трансільванією, як то зробив один турист, потрапивши в результаті плутанини географічних назв не на прогноз погоди до бабака, а в замок графа Дракули. Віднедавна День бабака відзначають і в Україні, хоча традиції передбачати погоду за поведінкою тварин чи птахів надзвичайно давні.

Зараз в Україні «діючими» є два бабаки-«метеорологи» – слобожанський Тимко (живе на біостанції Харківського національного університету ім. В.Каразина в с. Гайдари, Харківщина) і галицький Мишко (живе у Львівському дитячому еколого-натуралістичному центрі). І хоча прогнози усіх бабаків зазвичай далекі від істини, головне тут саме дійство, шоу: витягування звірка з нірки, поведінка сонного приголомшеного бабака під прицілом фото- і телекамер, а ще – нагода забути про офіційний прогноз Гідрометцентру.

Нагадаємо, вчора негода в Україні залишила без світла майже сотню населених пунктів.

Як повідомлялося, погода в Україні у неділю, 2 лютого, буде не зовсім типовою для третього місяця зими. Стовпчики термометра підіймуться переконливо вище нуля, однак без опадів не обійтись. У неділю, 2 лютого, стане ще трохи тепліше у порівнянні із попереднім днем.