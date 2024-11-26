Декілька релігійних громад Херсонщини перейшли до ПЦУ

Рішення про перехід до ПЦУ ухвалили шість релігійних організацій Херсоншини

Релігійні громади Херсонщини обирають Православну Церкву України

Декілька релігійних громад Херсонщини залишили УПЦ (МП) і перейшли до Православної церкви України. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Зокрема, релігійна громада храму Іоана Предтечі (Івана Хрестителя) Таврійської Єпархії, що у Наддніпрянському, ухвалила рішення перейти від УПЦ до Православної церкви України.

Віряни на парафіяльних зборах проголосували за вихід із Московського патріархату.

Аналогічні рішення напередодні ухвалили п'ять релігійних організацій у Хрещенівці, Осокорівці, Миролюбівці, Високому та Антонівці.

Нагадаємо, 17 жовтня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко засвідчив рішення парафіян про перехід Свято-Михайлівського собору до Православної церкви України. Парафіяни Московського патріархату висловлювали своє обурення, однак у відповідь на це громада Черкас вигукувала: «Україна понад усе». Згодом у Свято-Михайлівському соборі відбулася перша молитва українською мовою.

До слова, Почаївська міська рада та Московська церква в Україні, яка працює під брендом УПЦ (МП) подали апеляційні скарги на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві. Напередодні, 14 серпня, Господарський суд Тернопільської області виніс рішення у справі за позовом Тернопільської обласної військової, яким скасував рішення виконкому Почаївської міської ради від 30 червня 2004 року «Про визнання права власності на комплекс будівель Почаївського Свято-Духівського монастиря».