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Декілька релігійних громад Херсонщини перейшли до ПЦУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Декілька релігійних громад Херсонщини перейшли до ПЦУ
Рішення про перехід до ПЦУ ухвалили шість релігійних організацій Херсоншини
фото з відкритих джерел

Релігійні громади Херсонщини обирають Православну Церкву України

Декілька релігійних громад Херсонщини залишили УПЦ (МП) і перейшли до Православної церкви України. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Зокрема, релігійна громада храму Іоана Предтечі (Івана Хрестителя) Таврійської Єпархії, що у Наддніпрянському, ухвалила рішення перейти від УПЦ до Православної церкви України.

Віряни на парафіяльних зборах проголосували за вихід із Московського патріархату.

Аналогічні рішення напередодні ухвалили п'ять релігійних організацій у Хрещенівці, Осокорівці, Миролюбівці, Високому та Антонівці.

Нагадаємо, 17 жовтня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко засвідчив рішення парафіян про перехід Свято-Михайлівського собору до Православної церкви України. Парафіяни Московського патріархату висловлювали своє обурення, однак у відповідь на це громада Черкас вигукувала: «Україна понад усе». Згодом у Свято-Михайлівському соборі відбулася перша молитва українською мовою.

До слова, Почаївська міська рада та Московська церква в Україні, яка працює під брендом УПЦ (МП) подали апеляційні скарги на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві. Напередодні, 14 серпня, Господарський суд Тернопільської області виніс рішення у справі за позовом Тернопільської обласної військової, яким скасував рішення виконкому Почаївської міської ради від 30 червня 2004 року «Про визнання права власності на комплекс будівель Почаївського Свято-Духівського монастиря».

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Теги: Московська церква в Україні Українська православна церква Херсонщина православна церква громада

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