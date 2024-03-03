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Китай назвав єдиний шлях до припинення війни в Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Китай назвав єдиний шлях до припинення війни в Україні
фото з відкритих джерел

Китай готовий продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, виступати посередником та досягати консенсусу між РФ, Україною

Переговори є єдиним шляхом до припинення бойових дій в Україні. Таку думку висловило міністерство закордонних справ Китаю, повідомляє The Guardian.

«Після дипломатичних переговорів у Москві в суботу ввечері міністерство закордонних справ Китаю заявило в неділю, що переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні», – йдеться у повідомленні.

Спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей та заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін провели в суботу ввечері переговори з високопоставленими російськими дипломатами. Це був перший етап європейської подорожі, під час якої Хуей також відвідає Брюссель, Польщу, Німеччину та Францію.

У звіті, опублікованому в неділю вранці, міністерство закордонних справ Китаю заявило, що спеціальний представник Лі Хуей та заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін погодилися, що переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

«Китай готовий продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, виступати посередником та досягати консенсусу між РФ, Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні», – заявило міністерство закордонних справ КНР.

Як повідомлялося, Китай вважає, що в обговренні врегулювання війни в Україні мають узяти участь представники РФ.

Нагадаємо, що Туреччина та Китай, ймовірно, розробляють власні переговорні платформи для врегулювання війни в Україні, які Кремль може використовувати для просування своїх наративів щодо переговорів та війни. 

Як повідомлялося, спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну, РФ і кілька країн Європи для вирішення військового «конфлікту».

Також Китай закликав Україну та Росію до мирних переговорів.

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Теги: Туреччина росія війна Китай Брюссель Україна переговори

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