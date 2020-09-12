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    Суспільство

    Сонячно і до +29°: прогноз погоди в Україні на 12 вересня

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    У суботу, 12 вересня, буде ясно і тепло - Сонячно і до +29°: прогноз погоди в Україні на 12 вересня
    У суботу, 12 вересня, буде ясно і тепло

    Найтепліше буде на сході та півдні країни

    Погода в Україні в суботу, 12 вересня, потішить жителів всіх регіонів. Синоптики обіцяють багато сонця та жодних опадів.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі+5... +11 градусів, удень +20... +25 градусів.

    На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі+5... +11 градусів, удень +20... +25 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6... +11 градусів, удень +21... +26 градусів, у Дніпропетровській та Вінницькій областях до+27 градусів.

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    На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6... +11 градусів, удень +20... +25 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12... +17 градусів, удень +24... +29 градусів.

    За прогнозом погоди на суботу, 12 вересня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +21... +23 градуси, вночі +9... +11 градусів.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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