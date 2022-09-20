Соцмережі передбачили, хто може стати президентом після Путіна

Українці в сомережах передбачили, хто може замінити Путіна

Українці продовжують обговорювати скандал із російським коміком Галкіним

Українські користувачі соцмережі Facebook потролили президента-агресора Володимира Путіна та прогнозують президентство російському коміку Максиму Галкіну. Відповідний пост опублікував колишній нардеп Ігор Мосійчук.

Мосійчук опублікував фото привітання з новим 2023 роком Максима Галкіна на фоні Кремля, таким чином натякаючи, що Галкін стане новим президентом Росії.

Під постом Мосійчука українці підтримала ідею, щоб наступним президентом став комік Галкін.

«В мене сьогодні, теж така мисля пролетіла . Щоб Росії відмитися треба такий, як Галкін – президент. Все можливо. Дай Бог!», – пишуть у коментарях.

Мін’юст РФ 16 вересня вніс артиста естради Максима Галкіна до списку «фізичних осіб, які виконують функцію «іноземного агента». Відомство стверджує, що артист веде політичну діяльність та отримує допомогу від іноземного джерела – України.

Галкін заявив, що його визнали «іноагентом» з надуманого приводу, оскільки він не займається політичною діяльністю та не отримує грошей з України.

Раніше «Главком» писав, що продюсер Олександр Роднянський, який довгий час жив та працював в Росії, але в початком агресії виїхав звідти, прокоментував заяву співачки Алли Пугачової.

Нагадаємо, російська співачка Алла Пугачова через соцмережі звернулася до Мін'юсту із заявою визнати її іноагентом. Напередодні цим статусом «нагородили» її чоловіка Максима Галкіна. Гучне звернення артистки, в якому вона підтримала гумориста, миттю розлетілося мережею. Пост артистки набрав більше семисот тисяч «лайків» та майже сто тисяч коментарів. Пізніше стало відомо, як Кремль відреагував на гучну заяву Пугачової проти Путіна.