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Чим Пугачова небезпечна для Путіна? Думка з РФ

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Чим Пугачова небезпечна для Путіна? Думка з РФ
Артистка та її чоловік Максим Галкін мають чимало прихильників  
фото з відкритих джерел

Кремль боїться, що артистка заговорить і налаштує своїх фанів проти режиму 

Журналіст Іван Яковина проаналізував, чому російська влада відмовилася оголосити Аллу Пугачову іноземним агентом. Мовляв, робити це владі Росії незатишно і навіть страшнувато.  

«Якщо вона почне говорити, то їм мало не здасться. Її (на відміну від багатьох інших) російський обиватель 50+ слухатиме і чутиме. Складно придумати ефективніший метод розхитування режиму Володимира Путіна, ніж Алла Пугачова, яка щодня лає розпочату війну. Питання, звичайно, чи захоче вона ще глибше залазити на всю цю боротьбу. Скажу чесно: відповіді не знаю. Але тішу себе надією, що вона може й наважитися на цей бій», – написав Яковина.

Журналіст вважає, що Пугачова «досить крута, рішуча людина зі сталевою волею». Залякати її імовірно, не зможуть – важелів тиску немає.  

«Ось що важливо: у разі успіху (тобто повалення Путіна), вона автоматично отримає дуже помітне місце в історії не тільки Росії, а й усього світу. Це було б завершенням кар'єри, що цілком відповідає калібру її особистості», – вважає Яковина. 

Напередодні співачка Алла Пугачова опублікувала «звернення до Мін'юсту РФ», в якому просить зарахувати її «до лав іноагентів». Пугачова заявила, що солідарна зі своїм чоловіком Максимом Галкіним – «чесною, порядною та щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії», який бажає своїй країні «мирного життя, свободи слова» та припинення загибелі людей «за ілюзорні цілі».

Згодом Кремль відреагував на гучну заяву Пугачової проти Путіна.

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Теги: Максим Галкін Алла Пугачова росія влада

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