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Спека та грози: якою буде погода у перші вихідні серпня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Спека та грози: якою буде погода у перші вихідні серпня
Завтра у південно-східній частині вдень місцями невеликий дощ та гроза
фото ілюстративне

8 серпня температура знизиться до +21-26

Циклон, який щедро поливав більшість регіонів України протягом робочого тижня руйнується, атмосферний тиск зростає і впродовж вихідних буде більше сонячних прояснень та вищі значення температури. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«Проте в неділю із північного заходу очікуємо на новий атмосферний фронт, який принесе чергові дощі та зниження температурного фону у деяких регіонах на початку наступного тижня», – йдеться в повідомленні.

Завтра, 6 серпня, в Україні без опадів. Лише у південно-східній частині вдень місцями невеликий дощ та гроза. Температура вночі 14-20 градусів тепла, вдень +28-33.

7 серпня у західних, вдень і в північних та Вінницькій областях, 8 серпня на Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі з грозами. На решті території переважно без опадів. Температура істотно не зміниться, лише вдень на півдні та сході країни місцями підвищиться до +35.

У західних і у північних областях 8 серпня температура знизиться до 21-26°.

Прогноз погоди на 6 серпня
Прогноз погоди на 6 серпня
«Укргідрометцентр»

Раніше синоптики повідомляли, коли в Україну прийде різке похолодання.

 

Теги: гроза спека Україна прогноз погоди

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