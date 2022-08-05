Спека та грози: якою буде погода у перші вихідні серпня

8 серпня температура знизиться до +21-26

Циклон, який щедро поливав більшість регіонів України протягом робочого тижня руйнується, атмосферний тиск зростає і впродовж вихідних буде більше сонячних прояснень та вищі значення температури. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«Проте в неділю із північного заходу очікуємо на новий атмосферний фронт, який принесе чергові дощі та зниження температурного фону у деяких регіонах на початку наступного тижня», – йдеться в повідомленні.

Завтра, 6 серпня, в Україні без опадів. Лише у південно-східній частині вдень місцями невеликий дощ та гроза. Температура вночі 14-20 градусів тепла, вдень +28-33.

7 серпня у західних, вдень і в північних та Вінницькій областях, 8 серпня на Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі з грозами. На решті території переважно без опадів. Температура істотно не зміниться, лише вдень на півдні та сході країни місцями підвищиться до +35.

У західних і у північних областях 8 серпня температура знизиться до 21-26°.

Прогноз погоди на 6 серпня «Укргідрометцентр»

Раніше синоптики повідомляли, коли в Україну прийде різке похолодання.