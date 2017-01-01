Співачка Приходько: Українських солдатів бісять Мінські домовленості

«Поки ми вирішуємо, 10 тисяч хлопців уже загинули»

Бійці бісяться від Мінських угод, — розповідає в інтерв’ю «Главкому» співачка Анастасія Приходько після спілкування з українськими військовими під час концертів у зоні АТО. За словами співачки, бійці скаржаться на те, що коли їх поливають із градів, вони стоять із зв’язаними руками, нічого не можуть вдіяти, бо немає



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Фото з відкритих джерел

«Поки ми вирішуємо, 10 тисяч хлопців уже загинули»

Бійці бісяться від Мінських угод, — розповідає в інтерв’ю «Главкому» співачка Анастасія Приходько після спілкування з українськими військовими під час концертів у зоні АТО.

За словами співачки, бійці скаржаться на те, що коли їх поливають із градів, вони стоять із зв’язаними руками, нічого не можуть вдіяти, бо немає команди відповідати.

«Бійці хочуть отримати «зелене світло», тільки тоді зможуть звільнити Україну від окупантів. Але наказу немає, бо, мабуть, шляхом демократії, перемовинами керівництво країни хоче вирішити проблему. Але поки ми вирішуємо, 10 тисяч хлопців уже загинули», — говорить Приходько.

Раніше повідомлялося, що після анексії Криму і початку війни на Донбасі Анастасія Приходько категорично відмовилася від виступів у Росії. Співачка гостро критикує українських артистів, які їздять на заробітки до країни-агресора. Так само вона засуджує російських артистів–«кримнашистів», які порушували закони України і висловлювалися на підтримку загарбницької політики Путіна. Зараз, як ідеться на веб-сторінці співачки, вона записує патріотичні пісні і виступає з концертами у зоні АТО.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Анастасія Приходько: Люди, які аплодували Ані Лорак, забули, що у нас війна і гинуть хлопці