Заворушення у Судані: МЗС проводить евакуацію українців

Сформовано список осіб, які виявили бажання залишити країну

Міністерство закордонних справ України тримає на особливому контролі питання забезпечення безпеки українських громадян в Судані. Наразі вживає активні заходи для евакуації наших громадян, формуються списки осіб, відпрацьовуються логістичні маршрути й безпекові аспекти. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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«МЗС, посольство України в Єгипті та інші причетні відомства нині вживають активних заходів задля евакуації українців, які опинилися в зоні бойових дій. Зокрема, сформовано список осіб, які виявили бажання залишити країну, відпрацьовуються логістичні маршрути та безпекові аспекти. Підтримуємо також зв'язок із міжнародними партнерами. Зможемо повідомити більше деталей про евакуацію, щойно це буде безпечно для громадян», – йдеться у повідомленні.

У МЗС нагадали, що для отримання консульської допомоги українці в Судані можуть звертатися до:

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Посольства України в Єгипті: +20 100 00 396 48 або на електронну пошту: [email protected];

Почесного консульства України в Хартумі: +249 91 230 2520; або

МЗС України: +380442381588 або на електронну пошту: [email protected] .

Як відомо, 15 квітня після кількох днів напруженості між армією Судану та Силами швидкого реагування (RSF) в Хартумі пролунали вибухи й стрілянина. Суперечка зосереджена навколо запропонованого переходу країни до цивільного правління.

Крім того, під час сутичок у Судані загинули співробітники ООН. Також у столиці Судану Хартумі з в'язниці Копер утік повалений колишній президент країни Омар аль-Башир.