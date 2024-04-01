У Росії потяг врізався в рейсовий автобус: є загиблі (фото)

Внаслідок ДТП загинуло семеро людей

Рейсовий автобус і швидкий поїзд зіткнулися в селі Берендєєво Ярославської області. Про це виданню Тасс повідомили в оперативних службах.

«ДТП сталася в селі Берендєєво. Зіткнулися рейсовий автобус і швидкий поїзд», – сказав співрозмовник агентства.

ДТП сталася в селі Берендєєво фото з соцмереж

Як повідомив глава Переславля-Залеського Дмитро Зяблицький, внаслідок інциденту загинуло семеро людей. Раніше оперативні служби повідомляли про п'ятьох загиблих і двох постраждалих.

Наразі на місці працюють співробітники поліції, медики, фахівець екстрених служб. Причини та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Москві «КамАЗ» на великій швидкості влетів у військовий автобус «ПАЗ». Після ДТП на дорозі спалахнула сильна.

Як повідомлялося, радник голови російської республіки Тива Микола Хван загинув у результаті аварії у тимчасово окупованій частині Запорізької області.