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    Помер колишній чоловік Пугачової

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    Стефанович був другим чоловіком Примадонни - Помер колишній чоловік Пугачової
    Стефанович був другим чоловіком Примадонни
    Фото тз відкритих джерел

    Стефанович, колишній чоловік російської співачки , який тиждень тому потрапив до лікарні з коронавірусом

    Помер режисер і колишній чоловік Алли Пугачової Олександр Стефанович. Артист лікувався від коронавірусу. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

    На початку липня 76-річний екс-чоловік Пугачової заразився коронавірусом. Спочатку він намагався лікувати вірус вдома, але його стан погіршувався. Після цього Стефановича в терміновому порядку госпіталізували.

    За інформацією Telegram-каналу колишній чоловік Алли Пугачової лежав в реанімації в лікарні імені Бахрушіних, у нього було велике ураження легенів.

    Алла Пугачова та Олександр Стефанович одружилися 24 грудня 1977 року. Їх шлюб тривав до 24 грудня 1980 року. Стефанович був другим чоловіком Примадонни. Саме його вважають творцем сценічного образу співачки.

    Сама Пугачова смерть колишнього чоловіка поки не коментує.

    Теги: Росія смерть шлюб чоловік вірус
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    Помер колишній чоловік Пугачової