Військово-морські сили відреагували на статтю NYT щодо ураження крейсера «Москва»

Плетенчук наголосив, що операція була повністю спланована і виконана виключно Військово-морськими силами ЗСУ

Україна спростувала інформацію, поширену ЗМІ, щодо координації з США під час операції зі знищення крейсера «Москва». Операція була спланована та виконана виключно Військово-морськими силами України. Як повідомляє «Главком», про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

Плетенчук наголосив, що інформація, яку раніше поширило The New York Times не відповідає дійсності.

«У контексті того, що ми не отримували ніяких координат щодо місцезнаходження крейсера «Москва». І операція щодо знищення цього корабля, флагмана Чорноморського флоту, була повністю спланована і виконана виключно Військово-морськими силами», – підкреслив він.

Речник ВМС зауважив, що військові погоджували нанесення вогневого ураження з вищим керівництвом, але підкреслив, що це керівництво було виключно українське.

«Нанесли удар, тому інформація щодо координації й надання точної інформації про місцезнаходження не відповідає дійсності. Так само як і інформація, що це необхідно було погоджувати», - підсумував він.

Нагадаємо, раніше газета The New York Times повідомила, США розгнівалися, бо Україна потопила крейсер «Москва» без попередження. Як вказують автори матеріалу, цей епізод відобразив неузгодженість між Україною та США у перші тижні повномасштабної війни.

Крім того, Росія у 2022 році готувалася застосувати проти України ядерну зброю.