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Метінвест передав бійцям 70 сталевих бліндажів

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Метінвест передав бійцям 70 сталевих бліндажів
Виробництво укриттів налагодила компанія Метінвест, в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт»
фото: Метінвест

Українські військовослужбовці отримали вже 70 сталевих бліндажів від Метінвесту

Українські бійці на найгарячіших напрямах продовжують отримувати спеціальні мобільні укриття із хвилястої сталі. Таке укриття, заглиблене під землю на 1,5 метри, здатне витримати обстріл 155-мм снарядами, що дуже важливо у гарячих точках, при цьому зібрати його можна за лічені години, без допомоги спеціальної техніки. Виробництво укриттів налагодила компанія Метінвест, в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт», яку започаткував бізнесмен Рінат Ахметов.

Мобільні укриття збирають прямо на позиціях, із секторів, кожен з яких важить до 50 кг. Тому доправити їх на передову і установити можна без допомоги підйомних кранів і спеціального обладнання.

Для бійців укриття – не тільки захист від обстрілів, але й польове житло, продумане до дрібниць: тут є не тільки відкидні ліжка, а й відсік для зберігання зброї, і навіть місце для буржуйки зі спеціальними пристроями для просушування одягу і взуття.

Щоб захистити якомога більше бійців, на підприємствах Метінвесту будуть виробляти мобільні укриття, поки не закінчиться війна.

Нагадаємо, від початку війни Метінвест направив на посилення обороноздатності країни та підтримання мирних українців понад 2,8 млрд грн. З цієї суми 1,5 млрд грн – це кошти, які були спрямовані на потреби армії.

Наразі Метінвест є одним із найбільших постачальників спецсталі й захисної амуніції в Україні. В рамках «Сталевого фронту» металурги передали на передову вже понад 150 тисяч бронежилетів, виготовлених із власної спецсталі, та розпочали виготовлення спеціальних броньованих щитів для, які здатні захистити кулеметників та операторів іншої крупнокаліберної зброї від ураження стрілецькими боєприпасами та уламками. Крім того, Метінвест власними силами й у співпраці з партнерами виготовить 2500 польових пічок для воїнів та мирних мешканців.

Теги: війна Рінат Ахметов обстріл укриття житло фронт бізнесмен

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