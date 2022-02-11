Стало відомо, на якій стадії зараз розробка системи «Електронне голосування»

Держспецзв'язку долучена до науково-дослідних робіт майбутньої системи електронного голосування

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації була безпосередньо задіяна у розробці концепції системи електронного голосування, яку планується впроваджувати в Україні – установа вивчала рівень безпеки, захищеності моделей і систем голосування та надавала відповідні рекомендації. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник голови Держспецзв’язку Олександр Потій.

За словами посадовця, загалом така система має право на існування, адже наявний приклад Верховної Ради, де зараз така система вже успішно функціонує.

«Це поки теоретична робота. Практично можна буде оцінювати рівень захисту тільки після того як за розробку системи візьметься виконавець робіт. Він повинен буде дослухатися до наших висновків», – додав Олександр Потій.

Фахівець наголосив, що саме питання безпеки має стати наріжним каменем функціонування нової системи голосування. «Коли вона буде безпечною, коли, найголовніше, до такої системи буде довіра, тоді не буде проблем», – підсумував фахівець.

Також заступник голови Держспецзв’язку прокоментував скандал із можливим витоком інформації з «Дії».

Раніше колишня членкиня Центральної виборчої комісії, глава комітету з виборчого права Національної асоціації адвокатів України Алла Басалаєва розповіла, що ініціатива влади із запровадження в Україні електронного голосування на виборах не є своєчасною. Басалаєва зазначила, що зважаючи на умови гібридної війни, а також систематичні спроби зловмисників зламати сайти органів державної влади, наразі краще зосередитись на інших питаннях виборчого законодавства

Нагадаємо, раніше Комітет виборців розкритикував ініціативу Зеленського щодо електронного голосування.