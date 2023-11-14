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Страйк польських перевізників: яка ситуація на кордонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Страйк польських перевізників: яка ситуація на кордонах
Представники польських автоперевізників блокують кордон з Україною
фото ілюстративне

Найбільша кількість транспортних засобів на кордоні біля ПП «Ягодин» – близько 1300 вантажівок

На польському кордоні навпроти ще одного пункту пропуску виникло скупчення вантажівок, оскільки водії обирають інші напрямки через блокаду польських перевізників. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Зазначається, що станом на ранок вівторка на українсько-польському кордоні, як і раніше, спостерігалися черги у напрямку трьох пунктів пропуску – «Ягодин-Дорогуськ», «Краковець-Корчова», «Рава-Руська-Гребенне».

Найбільша кількість транспортних засобів на кордоні біля ПП «Ягодин» – близько 1300 вантажівок, а також по 500 вантажних автомобілів – у напрямку ПП «Краковець» та «Рава-Руська».

«Звичайно, через дії польських перевізників водії обирають інші напрямки, тому ми бачимо ще навпроти одного пункту пропуску деяке скупчення вантажівок. З польської сторони, які очікують на перетин кордону в Україну, це за направленням пункту пропуску Шегині», – повідомив Демченко.

За його словами, минулої доби через ПП «Шегині» пройшло близько 300 вантажних транспортних засобів на в'їзд в Україну.

Нагадаємо, 13 листопада повідомлялося, що представники польських автоперевізників, які блокують кордон з Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці.

Теги: Польща Україна кордон

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