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На Закарпатті прикордонники затримали 16 чоловіків, які хотіли втекти з України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Закарпатті прикордонники затримали 16 чоловіків, які хотіли втекти з України
Затримані чоловіки – вихідці з різних областей України
фото: Держприкордонслужба

Чоловіки хотіли потрапити до Угорщини та Румунії

На Закарпатті 16 чоловіків намагалися втекти до сусідніх країн. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

4 листопада прикордонники затримали десятьох порушників кордону. Ще шістьох було викрито вранці 5 листопада.

На Закарпатті прикордонники затримали 16 чоловіків, які хотіли втекти з України фото 1

Повідомляється, що всі затримані – вихідці з різних областей України. У них був спільний намір – незаконно потрапити до сусідніх країн, а саме Угорщини та Румунії.

Зазначається, що на усіх затриманих були накладені протоколи про адміністративні правопорушення. Коло причетних осіб встановлюється.

Нагадаємо, пенсіонер із Львівщини перевозив ухилянтів за кордон, але уник покарання.

Як повідомлялося раніше, на Одещині Служба безпеки нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке нелегально переправляло за кордон громадян призовного віку. Ухилянтів перевозили автошляхами регіону, використовуючи автомобіль швидкої допомоги з медичним екіпажем. 

Раніше на тлі низки новин про виявлені схеми ухиляння від мобілізації, стало відомо про нинішні масштаби намагань незаконного перетину кордону. 

До слова, в Україні з початку повномасштабної війни правоохоронці розслідують близько восьми тисяч справ за фактом ухилення від призову в армію. Регіон-антилідер – Закарпатська область.

Теги: кордон порушник прикордонники

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