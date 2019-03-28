Перестрілка силовиків у Княжичах: прокуратура завершила розслідування справи



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В ніч на 4 грудня 2016 року в селищі Княжичі Броварського району сталася трагедія, внаслідок якої загинуло п'ятеро співробітників поліції та Держслужби охорони.

П'ятьох підозрюваних ознайомили з матеріалами справи

Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування перестрілки в Княжичах, в результаті якої загинули п'ятеро співробітників поліції. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні направили процесуальному керівнику для вирішення питання про його затвердження, повідомляє в четвер, 28 березня, прес-служба ГПУ.

Зазначено, що п'ятьох підозрюваних ознайомили з матеріалами справи: трьом з них загрожує по 15 років в'язниці, ще двом - довічний термін.

«Розслідування встановило, що керівники низки підрозділів Національної поліції в Києві незаконно і безпідставно організували, а деякі з них забезпечили застосування вогнепальної зброї на ураження людей. В результаті перестрілки загинули чотири людини, пошкоджені службові автомобілі та інше майно поліції. Сума матеріальних збитків у справі перевищує 3 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

Як наголосили у відомстві, дії п'яти підозрюваних кваліфіковані за статтями про перевищення влади, замах на умисне вбивство, організація умисного вбивства.

Нагадаємо, в грудні 2017 року суд поновив на посаді екс-главу карного розшуку поліції Києва, якого усували після стрілянини в Княжичах.

Перестрілка сталася 4 грудня 2016 року. Київський карний розшук за підтримки спецназу КОРД проводив спецоперацію із затримання грабіжників. Під час операції на місце подій прибув підрозділ Броварського відділення поліції охорони, який відреагував на сигналізацію в одному з сусідніх будинків. Поліцейські охорони затримали двох співробітників Управління оперативної служби ГУ Національної поліції Києва, які брали участь у спецоперації. Після цього між ними почалася перестрілка, в результаті чого загинули п'ятеро поліцейських.

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня 2016 року в селищі Княжичі Броварського району сталася трагедія, внаслідок якої загинуло п'ятеро співробітників поліції та Держслужби охорони.

За фактом трагедії у Княжичах з Нацполіції звільнено вісім осіб, 12 отримали дисциплінарні стягнення.

До слова, підозрюваних звільнили з правоохоронних органів лише нещодавно.

Начальник поліції Києва також фігурує у справі про стрілянину в Княжичах.