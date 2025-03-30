Студент рік жив в окупованому Маріуполі та передавав дані українським партизанам

Найперше, чого позбулися загарбники, – це українські книжки, каже Андрій Кожушина

Андрій Кожушина нині студент українського університету, він був змушений лишатися у Маріуполі до весни 2023 року. Рік прожив в окупації, знімав захоплене російськими військами місто, навмисне вчився у фейковому університеті, щоб передавати інформацію у Telegram-канал «Маріуполь Спротив». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Хлопець розповідає, доглядав за недужою родичкою, та й батьки категорично відмовлялися виїжджати. Два роки тому зміг потрапити на підконтрольну Україні територію, оселився у Дніпрі.

Зараз він навчається на двох факультетах релокованого Приазовського державного технічного університету, очолює студентський сенат, працює у приймальній комісії.

«Я народився у Маріуполі, жив у ньому все життя. Це моє рідне місто. Я його любив. За останні п'ять років до повномасштабного вторгнення, воно розквінутло, заграло новими барвами», – ділиться Андрій.

Коли почалася війна хрещена мати хлопця була у Запоріжжі, вона не змогла приїхати до Маріуполя, бо вже потяги не ходили.

«І ми поїхали доглядати її маму (хрещеної, – ред.), тому що їй вже понад 70 років», – розповів Андрій Кожушина.

Хлопець вирішив, що співпрацюватиме з рухом опору.

«На «Маріуполь Спротив» я вийшов не відразу, я його шукав ще, мабуть, з квітня. Десь після 23:00 вечора на підвіконні іноді з'являвся 3G і можна було щось вантажити. Я написав адміністратору «Маріуполь Спротив», спитав яка робота є, що можна робити, що потрібно наразі. Він мені написав, розписав все детально.

До «Маріуполь Спротиву» я скидав все про життя у Маріуполі. Наприклад: відео з пошти, які там черги. Ціни на все: починаючи від їжі закінчуючи комунальними послугами та мобільним зв'язком. Про Пенсійний фонд, про «адміністрацію» міста.

Я розумів, що це комусь може не сподобатись. Мені на це байдуже, тому що я роблю те, що вважаю за потрібне для своєї країни», – розказав хлопець.

Щоб здобути інформацію, Андрій пішов учитися до університету окупантів: «Я не хотів цього робити, але у мене було завдання від «Маріуполь Спротиву», все ж таки туди піти, повчитись десь два-три місяці, позбирати інформацію по викладачах, по документах, бажано з підписами та печатками. І я це робив».

Найперше, чого позбулися загарбники, – це українські книжки. Натомість завозили свої – підручники з історії, де вже було прописано, що Донецька, Херсонська, Запорізька, Харківська, Одеська області – «звільнені» росіянами.

«Виїхав я не за своїм власним бажанням. Вже було небезпечно. Я це відчував. Момент, саме коли вже точно було трошки лячно, це було тоді, коли я пішов по хліб до магазину. І бачу, що заходить чи то військовий, чи то поліцейський і показує моє фото касиру і питає: «Чи бачив цю людину?». Я побачив це і через чорний вхід пішов без хліба додому.

Мене внесли у чорний список Маріуполя. Так він називався – «Black Маріуполь». Могли як мінімум «закрити» на 15 діб. Як максимум – перевезти до Донецька або до Ростова і там вже судити як терориста та екстреміста. За це могли дати від 8 до 15 років. Виїжджав я через Таганрог – Ростов, через Росію, Білорусь, і в Україну. Так, через волонтерів з Росії», – розказав Андрій Кожушина.

Зараз хлопець навчається на третьому і на п'ятому курсі у Приазовському державному технічному університеті, працюю секретарем приймальної комісії.

Раніше Росія запустила аналог українського тревел-шоу «Орел і решка» на окупованих територіях.

Нагадаємо, окупанти планують створити центр розваг на місці зруйнованого заводу «Азовсталь». Про це пише NEXTA Live.

Серед запланованих об’єктів, які мають побудувати замість «Азовсталі» – музеї, готелі, магазини, зони для відпочинку та туристичний об’єкт під назвою «Доменна піч».

Вартість проєкту становить 100 млрд рублів. Окупанти стверджують, що до 2035 року комбінат стане унікальним туристичним місцем.

Також ми писали, що протягом 2024 року на територію Донецької області, яка контролюється Україною, повернулося близько 22,8 тис. людей. У той самий час влада евакуювала близько 236 тис. осіб. Про це «Главкому» стало відомо з відповіді на запит до Донецької обласної військової адміністрації.

«Главком» уточнив у представника ОВА, про які саме населені пункти йдеться, до яких повертаються люди. Влада не змогла відповісти на це питання, повідомивши, що таку інформацію не збирають.

Як відомо, восени 2024 року заступник голови фракції «Слуга народу» Максим Ткаченко заявив, що близько 150 тис. внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території, зокрема, до 70 тис. – у тимчасово окупований Маріуполь. Пізніше обранець спростував цю ж інформацію, назвавши її власним припущенням.